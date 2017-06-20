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اقتصاد وأسواق
الحكومة: انتهاء موسم توريد القمح
الثلاثاء 20 يونيو 2017 01:49 م
صوامع القمح
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صوامع القمح
سداد 13 مليار جنيه للمزارعين والفلاحين
توريد 3.4 مليون طن ومراكز التجميع تستمر فى شراء القمح استثنائيا بـ6 محافظات
محمد مجدي
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام في شراء 3.4 مليون طن قمح محلى ذات جودة عالية بأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيها للإردب، حسب درجة النقاوة، منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل الماضى، حيث تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التى بلغت 13 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات صحفية منذ قليل، أنه لأول مرة يتم تخزين كامل المحصول فى صوامع وهناجر وشون مطورة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال المشروع القومى للصوامع والحفاظ على المخزون الاستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
وأشار الوزير إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التى اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين فى ضوء الملاحظات التى رصدها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضى ساهم بشكل كبير فى نجاح موسم التوريد.
وأصدر المصيلحي توجيها وزاريا بإيقاف العمل فى كل المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة للقمح المحلى نظرا لإنتهاء الموسم فى العديد من محافظات الجمهورية واكتمال توريد كامل الكميات.
وتضمن التوجيه الوزارى فتح باب التوريد ابتداء من 1 وحتى 15 يوليو استثنائيا بمراكز التجميع في شونة صوامع الحسينية وشونة صوامع ههيا بمحافظة الشرقية، وشونة مليحة وهنجر صومعة الحمرا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة، وشونة الحامول وهنجر مطوبس فى محافظة كفر الشيخ، وشونة مطحن أبو قرقاص وشونة مطاى المركزية فى محافظة المنيا، وشونة بنى سويف1 في محافظة بنى سويف وشونة الشواشنة بمحافظة الفيوم.
القمح
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