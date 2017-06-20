وزارة الآثار تنتهى من تسجيل مقابر إسنا

دعاء محمود



أنهت البعثة الأثرية التابعة لمركز تسجيل الآثار المصرية بوزارة الآثار، أعمال الرفع المعمارى والتصوير الرقمى لكل المقابر الموجودة بمنطقة المعلا الأثرية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.



وأوضح د. هشام الليثى مدير عام مركز تسجيل الآثار أن أعمال التسجيل لمنطقة المعلا جاءت لما لها من أهمية أثرية كبيرة حيث إنها كانت جبانة لحكام الإقليم الثالث من أقاليم مصر الجنوبية خلال عصر الانتقال الأول.



وأضاف أن أعمال البعثة شملت أيضا الرفع المعمارى للمقابر والتى يصل عددها إلى سبعة حيث تم رفع الرسومات الهندسية الخاصة بالتخطيط العام لها، الى جانب النقوش بكل جدار إن وجدت لأن بعض هذه المقابر خالية تماما من النقوش، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الرفع المعمارى للأعمدة مع وضع رقم خاص لكل عمود وكذلك ترقيم المناظر الموجودة على كل جهة من أوجه كل عمود لتحديد مكانه فى التخطيط العام للمقبرة وتحديد اتجاه كل منظر من المناظر التى تم رسمها أو نقشها على أوجه الأعمدة.



أما بالنسبة لأعمال التصوير الرقمى قأكد د. الليثى انها شملت تصوير المقابر من الخارج لإظهار عناصرها المعمارية وكذلك كل النقوش الموجودة بالمقابر المنقوشة.



هذا وتجدر الإشارة إلى أن جبانة المعلا الأثرية تحتوى على سبعة مقابر مقسمة الى مجموعتين، المجموعة الجنوبية وتضم ثلاثة مقابر، و المقبرة الرئيسية فى المنطقة هى مقبرة حاكم الأقليم "عنخ تيفى" والذى كان يشغل منصب حاكم مقاطعة 'نخن' وهى المنطقة التى تقع بين إدفو وإسنا (هيراكونبوليس) فى عهد الملك "نفر كا رع" وهو من أهم حكام الاقاليم فى فترة عصر الانتقال الأول. وقد زينت مقبرته برسوم ذات طابع إقليمى غريب، نقشت عليها سيرته الذاتية المطولة والمليئة بالمعلومات الخاصة لبداية عصر الإنتقال الأول.



وعلى المستوى الأعلى من مقبرة "عنخ تيفي" توجد مقبرتان مجهولتا الاسم. الشمالية منهما توجد بها بعض المناظر التى تمثل تخزين الغلال وبقايا مناظر لصاحب المقبرة وأفراد عائلته إلى جانب بعض مناظر الحياة اليومية، أما المقبرة الأخرى فهى خالية تماما من أى نقوش أو مناظر.



أما المجموعة الشمالية بالجبانة فتضم أربعة مقابر تبدأ من الشمال بمقبرة الأمير سوبك حتب، والذى يعتقد أنه ابن حاكم الاقليم وصاحب المقبرة المهمة بالمنطقة "عنخ تيفى" وتضم بعض المناظر المهمة، وبجوارها ثلاثة مقابر أخرى مجهولة الاسم خالية من المناظر والنقوش فيما عدا بعض البقايا على جدران اثنتين منها.