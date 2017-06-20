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اتصالات وتكنولوجيا
إيتيدا تعتمد تكنولوجيا لمنع تزوير المستندات الحكومية
الثلاثاء 20 يونيو 2017 01:06 م
إيتيدا
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إيتيدا
كتب – محمود جمال:
تعتمد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» اليوم تكنولوجيا جديدة لتوثيق المستندات الحكومية ومنع تزويرها، تعرف بإسم «الختم الإلكترونى».
قال علاء عدلى، مدير شركة نيكستامب لحلول التوثيق الرقمى - المطورة للتكنولوجيا - بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة بدأت فى اختبار الحل مع إيتيدا منذ نحو عام تقريبا، وذلك لاستكمال المواصفات والمعايير القياسية المطلوبة والحصول على موافقة الهيئة.
وأوضح لـ «المال» أن تكنولوجيا الختم الإلكترونى تتيح للجهات الحكومية تخزين محتوى المستندات الرسمية أونلاين وتاريخ توثيقها، وعناوين حفظها على قواعد البيانات فيما يعرف باسم meta data، من خلال التعاون مع 3 شركات عالمية أخرى، هى أوراكل وكانون وريكو.
وتابع: تساعد هذه التكنولوجيا أيضا فى اكتشاف تزوير محتوى الوثائق باستخدام جهاز قارىء إلكترونى دقيق للغاية.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت إجراء مفاوضات بين الشركة وعدد من المؤسسات - رفض تحديد هويتها - لرقمنة مستنداتها، موضحا أن نيكستامب تسعى إلى توثيق شهادات الأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج الطلاق، ومحاضر إثبات الضبطية القضائية لدى أقسام الشرطة، وشهادات إثبات ملكية الأراضى والعقارات، وحفظ المخطوطات الأثرية.
يذكر أن نيكستامب هى شركة أمريكية أسسها الدكتور محمد عبد الكريم بولاية كاليفورنيا عام 2000، وتتواجد حاليا فى أسواق السعودية، والإمارات «دبى»، وألمانيا ، وإيطاليا ، وإيرلندا ، وإنجلترا ، وأنشأت مكتباً فى مصر فى يونيو من العام الماضى، وتخطط لاستثمار 10 ملايين دولار خلال عامها الأول، بحسب تصريحات سابقة لـ «عدلى». كما تسعى إلى تأسيس شركة قابضة فى مصر برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، يندرج تحتها مكتب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ايتيدا
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