دبى تنشئ أول حديقة خيرية

بالتعاون مع مركز محمد بن راشد آل مكتوم





مها أبوودن

تسعى إمارة دبى لإنشاء حديقة خيرية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد آل مكتوم العالمى لاستشارات الوقف والهبة، وهى أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم تحت اسم حديقة الإحسان.

وتربط الحديقة الجديدة مفهوم التعهيد الجماعي وهو مفهوم تم استخدامه بنجاح في الكثير من المشاريع الاقتصادية بمفهوم الوقف المبتكر في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وسيتم إنشاء الحديقة من خلال أشجار النخيل التي يتبرع بها أفراد المجتمع لتتحول إلى وقف زراعي يعود ريعه لصالح المحتاجين.

ويشمل مشروع أول حديقة للوقف الجماعي في العالم مصنعاً خيرياً لتعبئة التمور سيخصص إنتاجه بالكامل للمحتاجين.

وتقع حديقة الإحسان التي تنفذها بلدية دبي على مساحة تزيد على 15 هكتاراً (الهكتار يساوي 2.5 فدان تقريبا) بجانب حديقة مشرف في دبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 150 طناً من التمور سنوياً.

ويعد وقف النخيل من العادات المجتمعية القديمة في مجتمع الإمارات، ويعود أقدم صك لوقف النخيل إلى ما يزيد على 125 عاماً، وهو صك لوقف النخيل في منطقة حتا الذي كان يستخدم ريعه للمحتاجين.



