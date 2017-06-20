حوادث الطرق



سمر السيد:



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نشرة حوادث السيارات والقطارات لعام 2016، وكانت أبرز مؤشراتها ارتفاع إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حوادث، مقارنة بـ14548 عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1%، نتج عن هذه الحوادث 5343 متوفى، 18646 مصابا، و21089 مركبة تالفة.



ووفقا لبيان الجهاز، سجل شهر أغسطس أكبر عـدد للحوادث حيــث بلــغت 1403 حوادث بنسبة 9.5% يليه شهر يوليو الذي سجل 1367 حادثة بنسبة 9.3% وكان أقل عــدد في شهــر ديسمــبر وبلغ 1027 حـادثة بنسبة 7.0% من اجمالي الحوادث عام 2016.



وسجل العامل البشري اعلي نسبه للحوادث حيث بلغ 72.0% يليه عيوب في المركبه (الحالة الفنية للسياره ) بنسبة 18.2 % ثم العنصــــر البيئي ( حالة الطريق ) بنسبة3.1% من اجمالي الحوادث عام 2016.



انخفض معـدل خطورة الحوادث علي الطرق الي 1.6(متوفي أو مصاب لكل حادثة ) عام 2016بينما بلغ 1.8 عام 2015، انخفض معــدل قســـوة الحــوادث ( متوفى لكل 100 مصاب) الى28.7 متوفى عام 2016 بينما بلغ متوفي عام 2015 0



انخفض معــدل الوفــاه ( متوفي لكل يوم) الى 14.6متوفي فى عـام 2016 بينما سجل 16.9 متوفي عام 2015، وتراجع معــدل الاصابة ( مصاب لكل يوم) الى 51.1 مصاب عام 2016 بينما بلغ 52.9 مصـاب عام 2015.



كما انخفض عدد المتوفين علي الطرق بالمحافظات الي 4381 متوفي عام 2016 مقابل 5364 متوفي عام 2015 بنسبه انخفاض قدرها 18.3 % وانخفض عدد المصابين الي 14649 مصاب عام 2016 مقابل 15177 مصاب عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.



وارتفع عدد المتوفــين عـلي الطـرق السريعـه (وهـي الطرق الخارجيـه التي تربــط بيـن المدن والمحافظــات ) الي 962 متوفــي عام 2016 مقابل 839 متوفــي عــام 2015 بنسبه ارتفاع قدرها 14.7 % وانخفــض عــدد المصابين الي 3997 مصاب عام 2016 مقابل 4148 مصاب عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 % للمصابين عام 2016.



ووفقاً للجهاز المركزى للإحصاء، بلغ عدد وفيات الحوادث علي الطرق السريعه في الفئة العمريه (25- 44 سنه) الى 354 متوفي بنسبة 36.8% عام 2016 مقابل 364 متوفي بنسبة 43.4% فى نفس الفئةالعمريه عام 2015 بنسبة انخفاض 2.7 %.



كما بلغ عـدد حــوادث القطـــارات 1249 حادثة عام 2016 مقابل 1235 حادثة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%.



وبلغ اجمالي عــدد المتوفيـن 62 متوفى فى عـــام 2016 مقابل 43 متـوفى عــام 2015 بنسبه ارتفاع 44.2% بينما بلغ عدد المصابين 164 مصاب عام 2016 مقابل 99 مصاب عام 2015 بنسبه ارتفاع 65.7%.



وسجل اكبر عدد لحـوادث القطــارات فى الوجه البحرى ( الدلتا) حيث بلغ 580 حادثة بنسبــة 46.4% واقل عدد في المنطقة المركزية حيث بلغ 309 حادثة بنسبة 24.8% من اجمــالى الحــوادث على مستــوى المناطق عام 2016.



سجلت اصطــدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات) اكبر عدد لحالات الحوادث حيث بلغت 730 حـــالة بنسبة 58.5% من اجمــــالى حـوادث القطارات عام 2016.