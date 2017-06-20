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استثمار
الإنتاج الحربى: الشركات البلجيكية مستعدة للتعاون
الثلاثاء 20 يونيو 2017 12:02 م
اللواء العصار 556
أخر الأخبار
العصار 5569
هاجر عمران
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي سيبيل دى كارتية، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها، بديوان عام الوزارة بالقاهرة.
وقال بيان عن الوزارة اليوم إن العصار أكد علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر وبلجيكا، ورغبته فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى كافة المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية.
واستعرض العصار الإمكانيات التكنولوجية والبشرية فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى التى تقوم بها شركات الإنتاج الحربي مؤكدا الدور الأساسي للوزارة فى تلبية كافة احتياجات الأجهزة الأمنية للدولة من المعدات الدفاعية ودورها فى استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية للدولة.
من جانبها، أبدت السفيرة البلجيكية عن إعجابها بالإمكانيات التى تمتلكها الوزارة وعن رغبتها فى تعزيز هذا التعاون مع هذه القلعة الصناعية الضخمة من خلال تبادل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية بين البلدين فى التصنيع الحربي والمدنى.
وقالت سيبيل دى كارتية إن بلجيكا لديها العديد من الشركات التى ترحب بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية، وانها على استعداد تام لبدء تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل الزيارات والوفود بين هذه الشركات بين البلدين والعمل على تعزيزها وتنشيط حركة التجارة بين البلدين.
وزارة الإنتاج الحربي
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