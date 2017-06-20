البيع يغلب على تعاملات مجالس إدارة شركات البورصة

صورة جديدة البورصة



مصطفى طلعت



غلب الاتجاه البيعي على تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد بالبورصة، لتشمل 3 عمليات بيع، مقابل عمليتي شراء.



وتصدرت العمليات البيعية أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بقيام مجموعة مرتبطية ببيع 400 ألف سهم، كما قام مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة ببيع 280 ألف سهم، وبالمثل باع مجلس إدارة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى عدد 125 ألف سهم.



على الجانب الآخر، ضمت العمليات الشرائية، قيام إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – "إيكون" بشراء 5.8 ألف سهم، كذلك اشترت مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 83.8 ألف سهم.



يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة، أمس، على صعود خفيف حيث ارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.09% إلى 13508 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% ليصل إلى 622 نقطة، فيما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% عند مستوى 1472 نقطة.