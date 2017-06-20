صعود متأرجح للبورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء

تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي



رجب عزالدين



افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.





وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.01% إلى 13510نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% ليصل إلى 623 نقطة حتى الساعة 10:40.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الاثنين على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها باسثتناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 صاعدا بنسبة0.09% إلى 13508نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% ليصل إلى 622 نقطة ،كذلك صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.38% عند مستوى 1472 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.31% عند مستوى 2090نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.03% عند مستوى 12277 نقطة.