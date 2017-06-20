EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
صعود متأرجح للبورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 20 يونيو 2017 10:49 ص
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
أخر الأخبار
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
رجب عزالدين
افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.01% إلى 13510نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% ليصل إلى 623 نقطة حتى الساعة 10:40.
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الاثنين على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها باسثتناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.
وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 صاعدا بنسبة0.09% إلى 13508نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% ليصل إلى 622 نقطة ،كذلك صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.38% عند مستوى 1472 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.31% عند مستوى 2090نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.03% عند مستوى 12277 نقطة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا