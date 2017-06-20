إل جى تعتزم تشغيل خط لإنتاج الغسالات خلال شهر‎

- دون كواك: 400 ألف وحدة سنويا وتصدير 75 % من منتجات مصنع العاشر



محمود جمال:





تعتزم شركة إل جى للإلكترونيات تشغيل خط جديد لإنتاج الغسالات فى مصنعها بمدينة العاشر من رمضان خلال شهر.





وقال دون كواك، المدير التنفيذى للشركة بمصر ، إن مصنع ال جى يشتمل حاليا على خط واحد لإنتاج شاشات التليفزيونات الذكية وتصل طاقته الإنتاجية إلى مليونى وحدة سنويا، وتخطط ال جى لتصنيع 400 ألف غسالة كل عام.





وأوضح كواك فى تصريحات لـ"المال" أن إل جى تعتزم تصدير 75 % من منتجات مصنعها للاسواق الخارجية، وسيتم توجيه الـ 25 % المتبقية لتغطية احتياجات السوق المصرية، لافتا إلى أن حجم استثمارات الخطين يقدر بنحو 170 مليون دولار.





وقدر عدد العاملين بمصنع الشركة بنحو 1100 شخص، لافتا إلى تعاون إل جى مع 3 شركات كورية أخرى فى مجال الصناعات المكملة لمنتجاتها.