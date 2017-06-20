وزير خارجية قطر: مستعدون لبحث كل مصادر قلق دول الخليج

وكالات:





قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لبحث «كل مصادر قلق دول الخليج».





وأضاف الوزير، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، أن «الأزمة يمكن أن تنتهي حول مائدة الحوار إذا كانت هناك مبادئ واضحة لهذا الحوار».



