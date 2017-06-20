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وزير خارجية قطر: مستعدون لبحث كل مصادر قلق دول الخليج
الثلاثاء 20 يونيو 2017 01:18 ص
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
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وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وكالات:
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لبحث «كل مصادر قلق دول الخليج».
وأضاف الوزير، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، أن «الأزمة يمكن أن تنتهي حول مائدة الحوار إذا كانت هناك مبادئ واضحة لهذا الحوار».
وأعلن أنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبحث الأثر الاقتصادي للأزمة، وتأثيره على الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وأضاف أن الدوحة «لا تزال تأمل أن تثمر الوساطة الكويتية في حل الأزمة».
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