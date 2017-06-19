القمح والذرة والمواشي والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت، اليوم الأربعاء، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمواشي، فيما وصل وغادر 5208 ركاب ومعتمرين بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 469 شاحنة، فضلًا عن وصول شحنة بوتاجاز تزِن 8 آلاف طن.





وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 7 سفن حاويات وبضائع عامة، بينما غادر الميناء 9 سفن حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا، اليوم الاثنين، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





وأضاف الغندور أنه جرى تفريغ شحنة قمح تزِن 63 ألف طن على متن السفينة "وادي الكرنك" قادمة من رومانيا، وجرى تفريغ شحنة ذرة تزِن 66 ألف طن قادمة من روسيا على متن السفينة "ساكايزايا". ويضاف إلى ما سبق وصول شحنة مواشٍ عددها 4233 رأس ماشية قادمة من إسبانيا وسلوفينيا على متن السفينتين "بلو موون" و"موتيفاتور".





وأشار إلى أنه يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 750 سيارة ماركات مختلفة قادمة من قبرص على متن العبارة "جراند أوروبا".





وأوضح الغندور أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 210 آلاف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال مليونًا وثمانية وأربعين ألف طن، منها 391 ألف طن قمح.





من جانبه قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 128 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 40 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 31 سفينة، والداخلي 17 سفينة.





ووجّه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيُسر وأمان، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها المواصفات قبل خروجها من الميناء.





موانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم، السفينة جيناجاز وعلى متنها 8 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.





ميناءا سفاجا والغردقة

في سياق متصل استقبل ميناء سفاجا، اليوم، ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1093 راكبًا و154 شاحنة بضائع و20 شاحنة عفش و90 سيارة، بينما غادرت السفينتان مسرة وغزالة وعلى متنهما 157 راكبًا و72 شاحنة بضائع و5 سيارات.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة القاهرة، وعلى متنها 1180 راكبًا و55 سيارة، فيما غادرت أربع سفن وهى القاهرة وعمان والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 262 راكبًا و128 شاحنة بضائع و8 سيارات.





من جهة أخرى شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1155 راكبًا و111 سيارة.





ميناء نويبع

فى السياق نفسه استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينة سينا وعلى متنها 557 راكبًا وبراد و3 تريللات و51 سيارة.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 676 راكبًا و20 برادًا و15 تريللا و76 سيارة وباص جيت، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 128 راكبًا و24 برادًا و32 تريللا و2 باص جيت و13 طرد بضاعة عامة.





ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 77216 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122214 طنًّا.





وفي السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة (1273) طن قمح، بالإضافة إلى (116) سيارة بحمولة (5470) طن قمح.



