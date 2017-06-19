هل يلقى الطنطاوى مصير السادات وعكاشة؟

أعاد قرار هيئة مكتب مجلس النواب، مساء أمس الأحد، بإحالة النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25/ 30 للجنة القيم، إلى الأذهان سيناريو إسقاط البرلمان عضوية النائبين محمد السادات وتوفيق عكاشة.





وهو ما يطرح تساؤلًا حول مصير النائب أحمد الطنطاوى الذي يواجه اتهامات بإهانة رئيس الجمعية الجغرافية، وإهدار مال عام بتكسير ميكروفون أثناء مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًّا بتيران وصنافير، مما يهدد بإسقاط عضويته.





من جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى: "منذ بداية دخولي البرلمان وأنا في خلاف موضوعي مع رئيس المجلس وصل إلى ذروته الآن بسبب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية"، مضيفًا: طالبتُ رئيس المجلس بالوفاء بتعهّده لي أمام الشهود بإذاعة جلسات المناقشة على الهواء، وعرض كل الوثائق المعارضة للاتفاقية، بالإضافة إلى استدعاء الشخصيات المعارِضة للاتفاقية وليس المؤيدة لها فقط.





وأكد عضو تكتل 25/ 30 ، في تصريحاته، لـ"المال"، أن البيان الصادر من هيئة المكتب، أمس، والذي تضمّن إحالتي للجنة القيم فى ضوء عدم امتثالي بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين "غير صحيح "، موضحًا أنه عقب الجلسة الرابعة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود باللجنة التشريعية أُبلغت بالتحقيق معي عقب الجلسة العامة، في الوقت الذي تم إبلاغي بموعد التحقيق عقب الجلسة بساعتين خلال مشاركتي في اعتصام مع نواب التكتل؛ اعتراضًا على عدم منحنا نموذجًا لجمع توقيعات النواب لمطالبة رئيس المجلس بالتصويت على الاتفاقية نداءً بالاسم، ولم ننصرف إلا بعد حصولنا على تفويض مكتوب من الوكيل الثاني سليمان وهدان بناء على موافقة رئيس المجلس للحصول على النموذج، صباح اليوم الذي يليه.





وتابع الطنطاوى: فوجئت في اليوم التالي برسالة عبر تطبيق الواتس أب من أحد موظفي المجلس قبل بدء جلسة التصويت على الاتفاقية بإبلاغي بالتحقيق خلال وجودى في مكتب وكيل المجلس سليمان وهدان مع الزملاء، متسائلًا: "كيف لدى هيئة المكتب متسع من الوقت لإجراء تحقيق معي في واقعة كسر ميكروفون قبل جلسة تمرير اتفاقية بهذه الأهمية تتنازل فيها عن الأرض؟".





وشدَّد على أن إحالته للجنة القيم هو ضريبة هيّنة لموقفه المعارض للاتفاقية، قائلًا: "مستعد لتحمُّلها هي أو غيرها في سبيل التمسك بما يمليه عليّ ضميرى أيًّا كانت النتائج؛ إيمانًا مني بصلابة موقفي.. أتمنى فقط وجود شرف في الخصومة وعدم التنكيل بالمقرَّبين مني في دائرتي الانتخابية".





وتابع: "لن ننشغل بمسائل شخصية على حساب قضيتنا"، لافتًا إلى أن نواب التكتل كتبوا بالفعل استقالاتهم، وسلَّموها إلى أحد الزملاء قبل بدء مناقشة الاتفاقية؛ لتقديمها في الوقت الذي يحدده التكتل.





وحمّل أحمد الطنطاوى عبد العال المسئولية التاريخية بشخصه لتمرير الاتفاقية، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليها.





واستطرد: "أتحدى ممثلي الحكومة والنواب المؤيدين للاتفاقية أن يقبل بعضهم بمناظرة علنية أمام الشعب المصرى حول الاتفاقية"، نافيًا إبلاغه حتى الآن بموعد التحقيق معه في لجنة القيم.





كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإعداد تقرير عن شغب النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25/ 30 بعد انفعاله وإلقائه الميكروفون داخل قاعة التشريعية؛ اعتراضًا على حديث رئيس الجمعية الجغرافية. وطالب عبد العال، خلال الجلسة الرابعة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًّا بتيران وصنافير، بإحالة الطنطاوى للجنة القيم؛ للتحقيق معه في الواقعة.





كانت قد نشبت خلافات داخل اللجنة بعد أن بدأ السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، حديثه مؤكدًا سعودية الجزيرتين، فقاطعه النائب خالد يوسف، وقال الحسينى ردًّا على مقاطعة يوسف له: "إنت مجرد مخرج"، وهنا ثار نواب 25/ 30 وذهب خالد يوسف والنائب أحمد الطنطاوي للحسيني على المنصة.





واختطف الطنطاوي الميكرفون، وقال للحسينى: "إنت مجرد خبير بتقول شهادة مزوَّرة، والكلمة الأخيرة لينا، وبعد أن انتهى من كلمته ألقى الميكرفون على الأرض بقوة فتهشَّم، وهنا ثار النواب، وقالوا لـ"الطنطاوى": "إنت بلطجي مش نائب".





وتدخَّل رئيس المجلس على عبد العال قائلًا: "ما حدث يستدعي تطبيق اللائحة والتحقيق؛ لأن إتلاف المال العام جريمة يجب أن تتم المحاسبة عليها"، وهدَّد عبد العال بترك اجتماع اللجنة، وسادت حالة من الهرج والمرج، فيما أعلن نواب 25/ 30 أنهم بصدد كتابة استقالات مسبَّبة.



