دكتور حالًا يتقدم بدراسات جدواه إلى menagurus بعد العيد‎

قال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس بتحالف "menagurus" لرعاية الأفكار الإبداعية، إن تطبيق "دكتور حالًا" سيتقدم بدراسات الجدوى الاقتصادية عقب إجازة عيد الفطر؛ للحصول على تمويل بقيمة مليونى جنيه مقابل الاستحواذ على حصة من أسهمه.





ودكتور حالًا هو عبارة عن منصة تطوير منصة طبيبة ستأخذ صورة موقع إلكترونى وتطبيق على أجهزة هواتف "الآندرويد" و"الآيفون" لتشخيص الأمراض عن بُعد بوساطة أطباء عموم باستخدام تكنولوجيا مكالمات الفيديو كول تحت اسم "دكتور حالًا"؛ تمهيدًا لطرحها رسميًّا بالأسواق بداية العام المقبل.





كما يخطط التطبيق الذى يقوم بتطويره 3 رواد أعمال، منهم شقيقان هما "ياسين" و"جومانا" عبد الغفار، وزميلها محمد عبد العظيم، على تأسيس عيادة مسجلة لدى وزارة الصحة.





وقال ياسين، فى حوار سابق، مع "المال"، نشرته الأسبوع الماضى، إن "دكتور حالًا" بدأ فى يناير 2017 برأسمال 12 ألف جنيه، ويستهدف خلال أول عام تسجيل 50 ألف استشارة طبية من خلال مساعدة المريض فى الحجز لدى طبيب مختص وفقًا لحالته الصحية، كما يمكن التطبيق فى حالات الطوارئ الطبيب من طلب سيارة الإسعاف، ونعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات تأسيس شركة بنفس اسم التطبيق.



