EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
دكتور حالًا يتقدم بدراسات جدواه إلى menagurus بعد العيد
الإثنين 19 يونيو 2017 09:53 م
تطبيق طبيب حالا
أخر الأخبار
تطبيق طبيب حالا
محمود جمال
قال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس بتحالف "menagurus" لرعاية الأفكار الإبداعية، إن تطبيق "دكتور حالًا" سيتقدم بدراسات الجدوى الاقتصادية عقب إجازة عيد الفطر؛ للحصول على تمويل بقيمة مليونى جنيه مقابل الاستحواذ على حصة من أسهمه.
ودكتور حالًا هو عبارة عن منصة تطوير منصة طبيبة ستأخذ صورة موقع إلكترونى وتطبيق على أجهزة هواتف "الآندرويد" و"الآيفون" لتشخيص الأمراض عن بُعد بوساطة أطباء عموم باستخدام تكنولوجيا مكالمات الفيديو كول تحت اسم "دكتور حالًا"؛ تمهيدًا لطرحها رسميًّا بالأسواق بداية العام المقبل.
كما يخطط التطبيق الذى يقوم بتطويره 3 رواد أعمال، منهم شقيقان هما "ياسين" و"جومانا" عبد الغفار، وزميلها محمد عبد العظيم، على تأسيس عيادة مسجلة لدى وزارة الصحة.
وقال ياسين، فى حوار سابق، مع "المال"، نشرته الأسبوع الماضى، إن "دكتور حالًا" بدأ فى يناير 2017 برأسمال 12 ألف جنيه، ويستهدف خلال أول عام تسجيل 50 ألف استشارة طبية من خلال مساعدة المريض فى الحجز لدى طبيب مختص وفقًا لحالته الصحية، كما يمكن التطبيق فى حالات الطوارئ الطبيب من طلب سيارة الإسعاف، ونعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات تأسيس شركة بنفس اسم التطبيق.
ومن المعروف أن تحالف Menagurus يضم مستثمرين مصريين وسعوديين، ويقوم بتمويل الشركات الناشئة ما بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه للمشروع الواحد، حيث تم رصد 15 مليون جنيه في المرحلة الأولى للشركة لتمويل خمس شركات ناشئة.
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا