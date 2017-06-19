السعودية تقود مكاسب 3 بورصات.. وهبوط 5 تصدرتها الدوحة

صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة السعودية، مع تزايد الآمال بانضمام المملكة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنهاية عام 2018، مما يؤدى إلى جذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارت إليها، وهبطت 5 بورصات أخرى، تصدرتها الدوحة لليوم الثانى هذا الأسبوع؛ بسبب استمرار مقاطعة 4 دول عربية لها.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 2.4% فى تعاملات متواضعة ليصل إلى 7047 نقطة ليسجل أكبر مكسب له في يوم واحد منذ نوفمبر الماضى، رغم أن حجم التداول كان متوسطًا، بينما كانت الأسهم التي ربما ستدرج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة هي الأفضل أداء، ومنها سهم البنك السعودي الفرنسي الذي قفز سعره 7.5%، وسعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الذي ارتفع 6%.





وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4% ليتقدم إلى 3458 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بالحد الأقصى اليومي 15% ليزداد إلى 2.12 درهم، بعدما اتفقت مجموعة إنجي الفرنسية للكهرباء والغاز على شراء حصة في تبريد قدرها 40% من شركة مبادلة بأبو ظبي، مقابل 2.8 مليار درهم (763 مليون دولار).





وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.1% ليسجل 13508 نقاط، بينما تراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.3% ليرتد إلى 9069 نقطة؛ بسبب العقوبات من الدول العربية، مع تسجيل الشركات المرتبطة بالسلع الأولية أداء سيئًا في ظل بقاء خام القياس العالمي مزيج برنت قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام، ليهبط سعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات التي تورِّد منصات الحفر النفطي 4%، وانخفض أيضًا سعر سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.7%.





وتراجع المؤشر العام لسوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.2% لينزل إلى 4491 نقطة، تحت ضغط هبوط سعر سهم شركة دانة غاز 2.9%، وكذلك مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% لينخفض إلى 6830 نقطة، بينما هبط مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة 0.5% لكل منهما ليستقرا عند 5221 نقطة و1317 نقطة على التوالى.