الشراكة المصرية الأوروبية تهوي بجمارك سبورتاج

نيو سبورتاج

أحمد شوقي



قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية هوت بمتوسط الرسوم الجمركية على السيارة كيا سبورتاج من نحو 220 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، موضحًا أن الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ 1600 سي سي حاليًا تقدر بـ 12% مقابل 40% للجنسيات الأخرى.



وأوضح أنه يتم تقدير الرسوم الجمركية لكل فئة من السيارة على حدة، إذ تقدر في الفئة الأقل بنحو 200 ألف جنيه لكنها تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كانت السيارة أوروبية المنشأ؛ لافتًا إلى أن جمارك الفئة الأعلى من السيارة تصل إلى نحو 230 ألف جنيه وتنخفض بموجب الاتفاقية إلى 125 ألف جنيه.



ويتداول في مصر 5 فئات من كيا سبورتاج؛ تبدأ أسعارها بـ 470 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 660 ألف جنيه للفئة الأعلى. وبلغت مبيعات السيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 469 وحدة مقابل 1076 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016؛ بانخفاض 607 وحدة بنسبة انخفاض 56,4%. وقد شهدت السيارات ارتفاعات سعرية كبيرة خلال العام الماضي.



وأضاف أنه يتم الاعتماد على القوائم السعرية "الاسترشادية" المقدمة من الوكيل لتقدير الرسوم الجمركية؛ حتى لو كان المستورد من التجار.



وفي سياق متصل؛ قال زيتون إن الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد قامت خلال الأيام الماضية بمراجعة ملفات الاستيراد الخاصة ببعض المستوردين بحثًا عن مخالفات كما تم إحالة بعضهم إلى النيابة العامة بشبهة التهرب من دفع الرسوم الجمركية؛ من خلال محاولة الاستفادة من التخفيضات على السيارات المستوردة بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية دون وجه حق.



وشددت إدارة الجمارك بميناء بورسعيد إجراءاتها بخصوص السيارات المستوردة من أوروبا على خلفية ضبط أحد المستوردين المتهربين من دفع الرسوم الجمركية، كما تم احتجاز العديد من الرسائل المستوردة حتى تم فحصها والتأكد من صحة موقفها وأحقيتها بالاستفادة من التخفيضات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتم بعد ذلك الإفراج عنها.

