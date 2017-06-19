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بورصة وشركات
3 أسهم تستحوذ على ثلث تداولات البورصة
الإثنين 19 يونيو 2017 07:35 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
استحوذت 3 أسهم على أكثر من ثلث تداولات البورصة، اليوم الإثنين، التي اتسمت بتضاؤل أحجامها مع إغلاق السوق مرتفعًا بنسب متدنية للغاية.
وسجلت تداولات الأسهم الثلاثة، وهي المجموعة المالية هيرميس، والبنك التجاري الدولي، وأوراسكوم للإعلام، مجتمعة 266 مليون جنيه، بواقع 129 مليون جنيه لهيرميس، و69 مليون جنيه للتجاري الدولي، و68 مليون جنيه لأوراسكوم.
وأغلق سهم هيرميس اليوم عند مستوى 24.78 جنيه بارتفاع 0.57%، وسهم البنك التجاري الدولي بارتفاع 0.12% عند مستوى 81.9 جنيه، وسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام عند 0.80 جنيه.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تداولات اليوم مرتفعًا بنسبة 0.09% عند مستوى 13508 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 622.34 نقطة.
وسجل إجمالي تداولات اليوم 753 مليون جنيه فقط، من خلال 17.7 ألف عملية منفذة، على أسهم 168 شركة، تراجع من بينها 69 سهمًا، وارتفع 51 منهم، بينما ظل 48 على ثبات.
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