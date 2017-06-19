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سيــارات
هوندا مصر تطرح الجيل الخامس من CR-V.. يوليو المقبل
الإثنين 19 يونيو 2017 05:36 م
هوندا مصر
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هوندا مصر
أحمد عوض
كشف شريف محمود، مدير عام شركة النيل للتجارة والهندسة -إحدى مجموعة شركات الفطيم- وكيل هوندا، عن طرح الجيل الخامس الجديد كلياً من هوندا CR-V محلياً، خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الجيل الجديد من هوندا CR- V، الذي يتنمي إلي فئة الكروس أوفر - سيتوافر بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1.5 لتر توربينى، بقوة 190 حصان، بعزم 244 نيوتن متر، متوقعاً أن يتم تسعيرها فى حدود الـ 800 ألف جنيه.
ورهن محمود، زيادة حجم مبيعات العلامة اليابانية بالسوق، بالتزامن مع طرح الجيل الجديد كليًا من هوندا CR- V، موكدًا أن الشركة تولي إهتمامها بطرح الموديلات الملائمة لطبيعة السوق المصري وأقل استهلاكًا الوقود.
تجدر الإشارة إلى أن هوندا العالمية، قد تمكنت من بيع قرابة 4 ملايين وحدة من طرازات CR-V بأمريكا الشمالية، منذ طرح الجيل الأول لها رسميًا فى 1997.
وعن أداء مبيعات هوندا ايجيبت، فقد هبطت مبيعات هوندا ايجيبت النيل للتجارة و الهندسة وكيل العلامة هوندا، بنسبة 86.7% لتسجل بيع 14 وحدة خلال اﻷربع أشهر الاولي من العام الجاري، مقابل 106 وحدات، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
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