EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تحدد ضوابط جديدة منظمة لعمل شركات السمسرة
الإثنين 19 يونيو 2017 05:27 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
أعلنت ادارة البورصة المصرية عن ضوابط جديدة خاصة بعمل شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة، على أن يسرى العمل بها ابتداء من الخميس 29 يونيو الجاري.
وتضمن الضوابط الجديدة أن تقوم شركات السمسرة المنفذة بتسجيل العمليات التي ترغب في الإعلان عنها ونقل ملكيتها ، والتي تم تنفيذها ( الاتفاق بين أطرافها ) بواسطتها للأوراق المالية المادية غير المودعة مركزيا من خلال برنامج التنفيذ المعد لذلك من البورصة المصرية .
كما تضمن قيام تلك الشركات بإرسال المستندات اللازمة لمراجعة تسلسل الملكية وملكية البائع للأوراق المالية المبيعة، وكذلك المستندات اللازمة لمراجعة القيود القانونية والقيود الاتفاقية إن وجدت من خلال البريد الإلكترونى الموثق الخاص بها الى البريد الإلكترونى المعتمد لدى البورصة المصرية، بعد انتهاء أعمال المراجعة من خلال إدارة خارج المقصورة لملكية البائع للأوراق المالية المبيعة ، ومدى إعمال القيود القانونية والقيود الإتفاقية إن وجدت.
ومن المقرر أن تتم الموافقة على الإعلان عن ونقل الملكية للعمليات المستوفاة للإجراءات المعمول بها بعد انتهاء أعمال المراجعة من خلال إدارة خارج المقصورة لملكية البائع للأوراق المالية المبيعة، ومدى إعمال القيود القانونية والقيود الإتفاقية إن وجدت .
أما العمليات غير المستوفاة للإجراءات المعمول بها يتم إلغاؤها، ويعلن عنها لاحقا بعد استيفائها وإعادة تسجيل بياناتها بواسطة شركة السمسرة المنفذة .
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا