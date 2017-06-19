هل الوكالات الصينية ملاذ موزعى السيارات؟

الوكالات الصينية

أحمد شوقي



اتجه عدد من موزعي السيارات لتعزيز أرباحهم من خلال الاستحواذ على وكالات صينية جديدة، فى الوقت الذى شهدت فيه ربحية الموزعين من الوكلاء انخفاضًا، خاصة للعلامات التى تستحوذ على النسب الأكبر من المبيعات داخل السوق، وهو الأمر الذى دفع عدد كبير من الموزعين إلى الاتفاق مع شركات صينية والتركيز عليها فى ظل الربحية المرتفعة لتلك السيارات مقارنة بالتوزيع لوكلاء آخرين.



وتم الإعلان مؤخرًا عن عدة وكالات جديدة للسيارات الصينية، مثل فاو من خلال شركة الجيوشي موتورز، وهايما من خلال مجموعة القصراوي، إضافة إلى هاوتاي من خلال ناشيونال موتورز وغيرها.



وأوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن محدودية نسبة الأرباح التي يحصل عليها الموزع من السيارات المباعة لحساب وكيل آخر من أسباب انتشار ظاهرة الوكالات الصينية الجديدة، مضيفًا أن الموزعين يسعون للاستفادة من الأسعار المنخفضة للطرازات الصينية، في ظل القدرة الشرائية الحالية للعملاء بعد موجات الارتفاع التي شهدتها السيارات.



وأضاف أن بعض الطرازات الكورية، التي كانت تعتبر ضمن شريحة السيارات الاقتصادية والمتوسط لم تعد كذلك بسبب القفزات السعرية التي شهدتها، مما يخلق فرصًا جديدة للسيارات الصينية لتحقيق طفرة في مبيعاتها.



وأوضح أن التجميع المحلي لهذه السيارات سيؤدي لانخفاض الأسعار من خلال الاستفادة بالتخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة، متوقعًا إقبال وكلاء الصيني على تجميعه محليًا في ظل توجه الدولة لتحفيز التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن رابطة التجار تعكف حاليا على دراسة التفاصيل الخاصة بتجمع سيارة صينية في مصر.



وفيما يتعلق بالفرص المتاحة أمام الموزعين لتحقيق الأرباح، قال محمد الشوربجي مدير عام سينا موتورز إن العمل مع الوكيل تكون لها تبعات سلبية أحيانًا بسبب العلاقة غير المتزنة بين الموزعين وبعض الوكلاء، مما يؤدي إلى صعوبة تحقيق أرباح نظرًا لتضاؤل نسبة الأرباح التي يمكن للموزعين الحصول عليها فضلًا عن التوريد من جانب الوكلاء بأسعار مرتفعة.



وأضاف أن بعض الوكلاء يتنافسون مع موزعيهم في مناقصات شراء السيارات التي تطرحها بعض الشركات، مضيفًا أنهم يتقدمون بعروضهم بأسعار تقل عن أسعار التوريد للموزعين، قبل احتساب هامش أرباحهم، مما يرجح كفتهم.



وأشار إلى أن بعض الموزعين يضطرون للتقدم إلى هذه المناقصات بأسعار التوريد رغبة منهم في استمرار عمليات البيع، لكنهم يفشلون أيضًا في الفوز بهذه المناقصات.



ولفت إلى أن الفروع والمعارض التابعة لبعض الوكلاء تقوم أحيانًا ببيع السيارات بأسعار تقل عن أسعار التوريد للموزعين، مما يؤدي لعزوف العملاء عن الشراء منهم رغبة في الاستفادة من فارق الأسعار، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق بسبب تقلبات أسعار الصرف.



وأوضح أن الموزع معرض لبعض المشكلات التي تؤثر على حجم أعماله وفرص النمو وتحقيق هوامش الأرباح المستهدفة، ومن بينها: عدم التزام الوكيل بمواعيد تسليم الشحنات المتفق عليها وعدم مراعاة ظروف الموزع المرتبطة ببيئة العمل والطاقة الاستيعابية من السيارات، إذ ليس بمقدور جميع الموزعين استلام كميات كبيرة من السيارات دفعة واحدة.



في المقابل، رأى منتصر زيتون رئيس مجلس إدارة الزيتون أوتو، أنه من الصعب أن يخاطر الموزع بالاستحواذ على علامة صينية جديدة لمجرد مواجهة مشكلات مع الوكيل، موضحًا أن الموزعين لا يلجأون إلى هذه الخطوة إلا بعد دراسة الفرص المتاحة لنمو هذه الوكالة والاستثمارات المطلوبة لضمان نجاحها، سواء لإقامة مراكز الخدمة أو توفير قطع الغيار وشبكة الموزعين وصالات العرض.



ولفت إلى أن الوكلاء الجادين يلتزمون بتوفير مخزون كبير من قطع الغيار قبل طرح السيارة فعليًا في السوق، معتبرًا أن تجربة جاك مع القصراوي من أنجح التجارب، مما دفع الوكيل لزيادة فترة الضمان من 3 سنوات لـ 5 سنوات ومن 60 ألف كم إلى 150 ألف كم.



وأضاف أن الموزع الذي يطرح سيارة جديدة فقط لمجرد الهروب من المشكلات مع الوكلاء؛ دون وفرة الإمكانات المطلوبة لنجاح السيارة؛ سيواجه الفشل؛ لافتًا إلى تجارب فاشلة لبعض الوكلاء والموزعين مع علامات تجارية صينية.



وأكد أن نجاح السيارة من عدمه بعد ذلك متوقف على مستوى الجودة والخدمات المقدمة للعملاء والأسعار، لافتًا إلى أن السيارات الصينية تشهد رواجًا في المبيعات حاليا.