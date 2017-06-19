روساتوم: 65 دولة تشارك بمؤتمر أتوم اكسبو للطاقة

روساتوم الروسية

عمر سالم



قال اليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم الحكومية الروسية، إن مؤتمر "اتوم اكسبو" للطاقة جذب 6500 مشارك من 65 دولة على مستوى العالم.



وأوضح ليخاتشوف، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر التاسع أتوم اكسبو، أن 653 شركة على مستوى العالم شاركت فى المؤتمر، و33 وفدًا حكوميًا، ما دعم جهود روس أتوم فى إيجاد حلول التحديات التى تواجهها.



جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد إحدى الأولويات الخاصة بشركة روس أتوم، وتستحوذ على حصة من حافظة الشركات الأجنبية.



وأضاف أن روس أتوم أنشأت مركزًا إقليمياً لها فى دبي، ويعد المقر الرئيسي لها فى المنطقة، كما أنها وقعت اتفاقيات لإنشاء محطات نووية بعدد من الدول منها مصر والأردن.