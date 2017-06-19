وزير السياحة يناقش مشاكل الإرشاد

يحيى راشد - وزير السياحة

دعاء محمود



عقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع مجموعة من المرشدين السياحيين لمناقشة الأمور والمشكلات التى يعانى منها ملف الإرشاد السياحى، بحضور حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، وأكرم علام ووليد البطوطى مستشارى الوزير لشئون الإرشاد السياحى.



واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة نبذ أى خلافات بين زملاء القطاع السياحى وبعضهم البعض، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والتعاون سويًا لحل المشكلات التي تواجه ملف الإرشاد السياحى.



وأكد الوزير على أنه يولى اهتماماً كبيرًا بملف الإرشاد السياحى، مشيرًا إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل الدعم للمرشدين السياحيين والوقوف بجانبهم وبجانب نقابتهم.



وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى البدء في تفعيل قرار الأجر اليومي للمرشدين السياحيين، لافتًا إلى أنه جارى إيجاد آلية ملزمة تضمنها الوزارة لمنع أي مواجهة تحدث بين المرشد والشركة السياحية.



وتناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار اللائحة الداخلية وتغليظ عقوبة المخالفات أو التجاوزات التي تسيء إلى المرشد أو نقابته أو لأي زميل فى القطاع، بالإضافة إلى إقرار ميثاق شرف مهنة الإرشاد السياحي ودعم تعديل القانون، وتقديم برامج تدريبية لرفع الكفاءة.



وتم مناقشة توفير دعم اجتماعي لأسر الزملاء المتوفين حال فقدان العائل أثناء تأدية عمله، والتأمين على الحياة ضد المخاطر والكوارث أثناء العمل.



وقدمت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، فى بيان لها، الشكر للوزير لدعمه لملف الإرشاد السياحى والمرشدين السياحيين، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر محاولة جديدة مخلصة وجادة تأتى من منطلق المصلحة العامة للمرشدين السياحيين والعمل سويًا لاستثمار كافة الطاقات الإيجابية لرفع كفاءة المنظومة السياحية.