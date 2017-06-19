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الإسكندرية
بحث تخصيص أرض لتوسعة القطاع التجارى بمياه مطروح
الإثنين 19 يونيو 2017 03:17 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
معتز محمود
وافق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على بحث تخصيص قطعة أرض ضمن زوائد التنظيم لإقامة مبنى لتوسعة القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لاستيعاب زيادة العملاء.
كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود ومنع أى تعديات على الخط الناقل لمياه الشرب إلى المحافظة، ومنع التعديات كذلك على ترعة الحمام للحفاظ على منسوب المياه الوارد لمحطة تنقية جنوب العلمين .
جاء ذلك خلال لقاء اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة عدد من المشكلات التى تواجه أداء عملهم بالشركة سواء المادية أو الفنية .
وإستمع المحافظ للمطالب المقدمه ووعد بسرعة بحث حلول لها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والوزارات المعنية،مشيداً بجهود العاملين بالشركة مع تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين .
ولفت أبو زيد إلى ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه تصل للمحافظة مع أهميتها فى تحقيق الإستقرار للمواطنين وزائرى المحافظة ،والمستهدف أن يتخطى أعدادهم موسم هذا الصيف السياحى 7 مليون مصطاف.
حضر اللقاء السيد الامام السكرتير العام و المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ، و اللواء شريف فارس رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
مرسى مطروح
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