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اتصالات وتكنولوجيا
تعاون بين IBM وBMW لتطوير خدمات مبتكرة للسائقين
الإثنين 19 يونيو 2017 02:55 م
BMW
أخر الأخبار
BMW
المال – خاص
أعلنت شركة IBM اليوم عن شراكتها مع BMW CarData والتى تمتلك نحو 8.5 مليون من عملاء شركة BMW عالميا.
وبصفتها الشريك المساعد، قامت شركة IBM بدمج برنامج Bluemix في منصة BMW CarData وسيتم تحسين بيانات المركبات باستخدام أداة واتسون إنترنت الأشياء IOT لشركة IBM باستخدام خدمات أدوات التحليل المعرفية وأدوات تحليل البيانات لتمكين الأطراف الثالثة مثل ورش إصلاح السيارات أو شركات التأمين لتعزيز تجارب العملاء الجدد بصورة كاملة.
كما تمنح منصة Bluemix السحابية بشركة IBM المطورين فرصة الوصول إلى دليل كامل بالخدمات وشركاء النظام البيئى لإقامة وإدارة عروض الخدمات الجديدة المبتكرة، وسوف يوافق العملاء بشكل فعال على مشاركة بياناتهم المشفرة الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات (تيليماتيكس) عندما يرغبون فى استخدام خدمات خاصة من مزود الخدمات.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعمل شركة IBM أيضا كأحد الخوادم المحايدة للوصول الممتد للمركبات. ويتيح ذلك جمع البيانات من مركبات BMW وكذلك المركبات القادمة من شركات أخرى لتصنيع السيارات. وفي إطار هذا الدور، سوف تساعد شركة IBM فى تحقيق رؤية منصة بيانات آمنة ومفتوحة للمركبات وفق طلب كثير من الجهات الفاعلة في النظام البيئي للنقل، هذا ومن المتوقع إطلاق حالات الاستخدام الأول وخدمات العملاء فى خريف عام 2017.
وأعرب ديرك وورتشالينجر المدير العام لشركة IBM العالمية للسيارات والفضاء والدفاع قائلاً: "إن مفهوم الخادم المحايد يعزز الابتكار من خلال إنشاء نقطة واحدة للاتصال بعدة أطراف للوصول إلى البيانات الخاصة بالمركبات من شركات التصنيع المتنوعة عن طريق خفض تكلفة تكامل البيانات مع ضمان عدالة المنافسة.
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