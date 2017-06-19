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طاقة
ماجودا: الطاقة النووية هي سبيل الأمان للعالم
الإثنين 19 يونيو 2017 02:43 م
المحطة النووية
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المحطة النووية
موسكو - عمر سالم
وقال وليم ماجودا، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والاستكشاف، إن تطوير وتوسيع الطاقة النووية يتوقف على مدى أهمية الحفاظ على المناخ، وبدون الطاقة النووية فلن يكون هناك أمان فى العالم أجمع ولن يكون هناك حفاظ على البيئة.
وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر أتوم أكسبو التاسع بموسكو، أن المئات اجتمعوا لمناقشة مستقبل الطاقة النووية، كما أن المنظمة تقوم بتوحيد الدول حول مفهوم الطاقة النووية ودعم وتطوير السلامة بها.
وقال ماجودا إن مثل تلك المؤتمرات والعوامل ستدعم الطاقة النووية لأعوام فى المستقبل، كما أن المنظمة تعمل على تسهيل المشاكل وتطوير الطاقة النووية مستقبليا.
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