عقد بين تنمية المشروعات وبنك القاهرة للإقراض متناهى الصغر

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقى



وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عقداً مع بنك القاهرة بقيمة 150 مليون جنيه ضمن اتفاقية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية- الايفاد.



ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.



ومن جانبها قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز، إن تلك المشروعات ستتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات أو العاملين فيها.



وقالت إن هذا التوقيع يأتى وفقا لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم مبادرة البنك المركزي والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لزيادة المحفظة والتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر مع التركيز على المرأة والشباب.



واشارت الى أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ 35% من إجمالي التمويل، لافتة الى أن حجم القرض يصل الى 30 ألف جنيه، وسيتم تمويل 15 ألف مشروع متناهى الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك فى محافظات (قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - البحيرة - كفر الشيخ).



يذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية 1.149 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 253 ألف مشروع متناهى الصغر وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما أنه سيتم العمل على تفعيل عدة عقود أخرى مع البنك فى القريب العاجل.