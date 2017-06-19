مدبولي يسلم 700 وحدة بالإسكان الاجتماعى بالنوبارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

بدور إبراهيم:



سلّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من عقود نحو 700 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة النوبارية الجديدة، موضحاً أنه يجري تنفيذ 744 وحدة أخرى بالمدينة.



وأشار وزير الإسكان، خلال تفقده الوحدات، إلى أن المدينة بها وحدات تمليك، 3 غرف وصالة، تشطيب كامل، ووحدات بنظام الإيجار، غرفتان وصالة، تشطيب كامل، لأهالينا الأقل دخلاً، مراعاة للبعد الاجتماعى، مؤكداً أن جميع الخدمات متوافرة لخدمة المستفيدين بالمشروع.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فى محافظة البحيرة، تم الانتهاء من تنفيذ 5764 وحدة بالإسكان الاجتماعي، ويجري تنفيذ 1896 وحدة، بمناطق (الرحمانية – المحمودية – بدر – كفر الدوار – حوش عيسى – وادي النطرون – قرية حفص دمنهور - دمنهور جنوب الوقف – أبو المطامير – وادى النطرون – أبو حمص – أبو المطامير بجوار المحكمة – دمنهور – الدلنجات)، بينما يجري تجهيز المستندات لطرح تنفيذ 660 وحدة أخرى.



وعلى هامش التسليم، قال وزير الإسكان: في هذا الشهر الفضيل، سلمنا وحدات الإسكان الاجتماعي لأهالينا الذين تم التخصيص لهم بمدينتي 15 مايو والشروق، ومنذ أسابيع سلمنا فى مختلف محافظات الصعيد، واليوم نسلم بمدينة النوبارية الجديدة، ومستمرون فى التسليم بكافة المدن الجديدة والمحافظات، مضيفاً: أشعر بالسعادة، عندما أسلم هذه الوحدات، لأن هذا تتويج للجهد الذي يبذله فريق العمل بهذا المشروع القومي الكبير، الذي يُعد من أكبر مشروعات إسكان الشباب ومحدودي الدخل فى العالم، وأصبح ذا بصمة واضحة.



وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل مشكلة الإسكان فى مصر، التى كانت تمثل أزمة على مدى سنوات ماضية، وذلك عبر توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، بأعداد مضاعفة، لم تحدث من قبل.



وخلال تسليم عقود الوحدات للمستحقين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أن شركة المقاولات المنفذة للمشروع تبرعت بتأثيث الشركة لأحد مستحقى الوحدات من ذوى الاحتياجات الخاصة "كفيف"، الذى تسلم عقد وحدته اليوم من الوزير.