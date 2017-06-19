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اتصالات وتكنولوجيا
كاسبرسكي لاب تطرح إصدارا جديدا
الإثنين 19 يونيو 2017 01:27 م
كاسبرسكي لاب
أخر الأخبار
كاسبرسكي لاب
المال – خاص:
طرحت شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية إصداراً جديدا لحلها " Kaspersky Embedded Systems Security" يوفر هذا الحل، المصمم خصيصاً للاندماج في بنية الشركات التقنية، حماية متقدمة لمجموعة متنوعة من الأنظمة المدمجة التي تقوم بإنجاز ومعالجة عمليات مالية حساسة للغاية.
وقال ديمتري زفيجينيتس، مدير حلول الأمن للشركات في كاسبرسكي لاب، "ستخضع الشركات ذات الجودة المؤسسية، خاصة تلك التي تنشط في القطاع المالي، لضغوط تنظيمية متزايدة في العام المقبل، وذلك بالنظر إلى الارتفاع الأخير في الحالات الأمنية المسجلة في الأنظمة المدمجة الحرجة، مثل أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الشراء الإلكتروني.
وفي الوقت الراهن، تحتاج تلك الشركات إلى تطبيق العديد من أدوات الحماية لاستيفاء وتلبية المتطلبات، وكنوع من المساعدة، نقدم حلاً فردياً متخصصاً مجهزاً بمزايا شاملة ومتكاملة، بما في ذلك خاصية مراقبة سلامة الملفات وخاصية تفتيش السجل بهدف معالجة مخاوف عديدة لعملائنا في وقت واحد مثل الحماية والامتثال".
اتصالات وتكنولوجيا
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