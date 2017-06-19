تأكيدا للمال.. الشمس للإسكان تدرس بناء مجمع سكنى

شركة الشمس للإسكان



رجب عزالدين



تأكيدا لما نشرته المال، قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، أنها تدرس الدخول فى شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مجمع سكنى متكامل على مساحة 100 فدان بالقاهرة الجديدة بقيمة مليار جنيه.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص خبر نشرته "المال" فى عددها الصادر اليوم الإثنين تحت عنوان "الشمس ترصد مليار جنيه للشراكة مع المجتمعات العمرانية".



وأضافت الشركة: "لا يزال الموضوع تحت الدراسة، وسنوافيكم بأى أحداث جوهرية تفيد مساهمى الشركة".



وقال محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة الشركة " للمال" إن الشراكة ستتوزع بنسبة %30 لهيئة المجتمعات تمثل قيمة الأرض و%70 لشركته، التى ستمول إنشاءات المشروع المخطط تنفيذه على 3 مراحل خلال فترة زمنية 5 سنوات.



وأضاف مغاورى إن المليار جنيه سيتم تدبيرها من السيولة الذاتية بالشركة، إلى جانب حجوزات المبيعات، مشيرا إلى أن شركته تفضل عدم اللجوء للاقتراض بعد ارتفاع أسعار الفائدة، بما قد يؤدى لزيادة أسعار بيع الوحدات.



وأوضح أن موعد البدء فى المشروع لم يتحدد بعد، وسيتم وضع الخريطة الزمنية للمشروع بالكامل عقب الحصول على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية عبر الطرح المزمع إجراؤه منتصف يوليو المقبل.



ويبلغ رأسمال الشمس للإسكان 121 مليون جنيه، موزعًا على 121 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للتشييد والبناء بنسبة %44.5، ومصر للتأمين بنسبة %15، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة %13.5.