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بيت السحيمى.. من العصر العثمانى لصندوق التنمية
الإثنين 19 يونيو 2017 12:47 م
بيت السحيمى
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بيت السحيمى
كتب ـ على راشد:
«بيت السحيمى» من مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، وتجده على جانب شارع المعز، وأمامه مقهى مميز فى منطقة كلها مكتوب عليها «منطقة السحيمي»، وهى بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله.
يعتبر تصميم السحيمى من التصميمات المتميزة، فهو البيت الوحيد المتكامل الذى يمثل عمارة القاهرة فى العصر العثمانى فى مصر، ويتكون من قسمين، القسم الجنوبى أنشأه الشيخ عبدالوهاب الطبلاوى عام 1648م، أما القسم الشمالى فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبى عام 1796م، وجعل من القسمين بيتًا واحدًا وسُمى بيت السحيمى نسبة إلى الشيخ أمين السحيمى شيخ رواق الأتراك بالأزهر، وهو آخر من سكن فيه.
ويضم البيت عدة قاعات، وبعض أسقف القاعات لها مناور يعلوها شخشيخة خشبية، أما جدران بعض القاعات من أسفل فتجدها مكسوة بوزرات الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشانى، وكسيت الأرضيات بالرخام.
صدر قرار بتحويل بيت السحيمى إلى مركز للإبداع الفنى تابع لصندوق التنمية الثقافية بعد ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2000م ليكون مركزًا ثقافيًّا وفنيًّا فى منطقة الجمالية، ويعتبر مركز إبداع السحيمى نموذجًا فريدًا للتأثير الاجتماعى للعمل الثقافى والأثرى.
وجاء ترميم البيت بمنحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى بتكلفة عشرة ملايين جنيه، واستمرت أعمال مشروع توثيق وترميم وتنمية منطقة بيت السحيمى مدة خمس سنوات منذ عام 1996 وحتى عام 2000.
وقد تم شغل البيوت الأثرية التى يتكون منها المركز بأنشطة متنوعة، فبينما يضم بيت مصطفى جعفر مركزًا لتعليم الحاسب الآلى يقدم خدمة مجانية لأهالى المنطقة من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتكنولوجى لهم، تم تخصيص بيت الخرزاتى للحفلات والعروض الفنية والأمسيات الشعرية التى تقام على مدار العام.
كما يواظب البيت على مجموعة من الفرق الفنية مثل فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، والتى يبلغ عدد أفرادها 55 فنانا بقيادة المخرج عبدالرحمن الشافعى، كذلك أصبح لفن الأراجوز وخيال الظل حضورًا بالمركز.
مصر
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