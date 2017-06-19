EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
أسعار البترول تسجل أدنى مستوى منذ ستة شهور
الإثنين 19 يونيو 2017 12:26 م
شركة الإسكندرية لتكرير البترول
أخر الأخبار
شركة الإسكندرية لتكرير البترول
خالد بدر الدين
قفزت أسعار خام القياس العالمى، مزيج برنت فى العقود الآجلة، بأكثر من 12 % منذ أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة شهور، حتى نهاية الربع الأول من 2018 ، وانخفضت إلى 47.37 دولار للبرميل فى التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، إلى 44.47 دولار للبرميل.
وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار البترول تراجعت بأكثر من 1.6 % خلال الأسبوع الماضى، لتسجل أدنى مستوى منذ ستة شهور، فى رابع انخفاض أسبوعى بسبب استمرار المخاوف، بخصوص تخمة المعروض واستمرار زيادة عدد الحفارات فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة، أن شركات البترول الأمريكية زادت عدد حفارات النفط لفترة قياسية مدتها 22 أسبوعا، لكن وتيرة الزيادة تباطأت فى الشهور الأخيرة، مع هبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوى هذا العام، حتى الآن، على الرغم من الجهود التى تقودها «أوبك» للقضاء على تخمة المعروض فى الأسواق العالمية.
وجاء فى بيان لشركة «بيكر هيوز» فى نهاية الأسبوع الماضى، أن الشركات أضافت ست منصات حفر نفطية فى الأسبوع المنتهى فى 16 يونيو الجارى، ليصل العدد الإجمالى إلى 747 منصة، ليسجل أكبر مستوى منذ أبريل 2015 بالمقارنة، مع 337 منصة فى الأسبوع نفسه العام الماضى.
وأدى استمرار زيادة إنتاج الخام الأمريكى، إلى هدم جهود «أوبك» التى تحاول تحقيق تخفيضات فى إنتاج البترول على مستوى العالم، لإعادة التوازن فى الأسعار غير أن الإنتاج أقفز بأكثر من 10 % فى السنة الماضية، واستمرار زيادة الإنتاج هذا العام أيضا لدرجة أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أكدت فى نهاية الأسبوع الماضى زيادة فى مخزونات البنزين وهبوطا فى الطلب.
ويرى المحللون فى وكالة الطاقة الدولية، أن نمو المعروض النفطى العام المقبل، من المتوقع أن يفوق الزيادة المتوقعة فى الطلب، والتى ستقود الاستهلاك العالمى لتجاوز 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى فى التاريخ.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة إنتاج النفط الضخرى فى الولايات المتحدة فى يوليو المقبل، للشهر السابع على التوالى، لترتفع المخزونات العالمية أكثر وأكثر، وتزيد من المخاوف من أن زيادة إنتاج الخام فى نيجيريا، وليبيا والعراق وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، ستؤدى إلى استمرار تلك التخمة الضخمة فى الإمدادات العالمية.
ولكن «كانات بوزومباييف» وزير الطاقة، فى قازاخستان، أعلن مؤخرا أن بلاده ستمتثل للاتفاق العالمى على خفض إنتاج النفط فى يونيو الجارى ويوليو المقبل، لأن الطقس الصيفى الحر سيؤدى إلى تقلص الإنتاج فى بعض من أكبر الحقول التى تعتمد على ضخ الغاز فى البلاد، وذلك بعد زيادة كبيرة فى الإنتاج على مدى الشهور الثلاثة المتتالية الماضية، رغم أنها وافقت على تقليص إمدادتها العام الماضى، ضمن تعهدات الدول غير الأعضاء فى «أوبك».
واتجهت أيضا نيجيريا وليبيا العضوتان فى «أوبك» والمعفاتان من اتفاق الإنتاج إلى تعزيز صادراتهما مع التعافى من تعطل فى الإمدادات نتج عن احتجاجات عنيفة، قلصت الإمدادات ولكن المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قالت هذا الأسبوع، إن الإنتاج يستأنف فى حقول رئيسية، وذلك فى أحدث إشارة على ضخامة المعروض من الخام لدرجة أن الناقلات العملاقة المتهالكة تستخدم الآن لتخزين النفط غير المباع أمام سواحل سنغافورة وماليزيا.
وتؤكد حكومة المملكة السعودية، إنها ستخفض صادرات النفطية لأقل من 7 ملايين برميل يوميا، هذا الصيف بينما من المتوقع ألا تسجل صادرات روسيا، تغيرا يذكر فى الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة مع الربع الثانى وفى نفس الوقت، قفز الإنتاج فى الولايات المتحدة، التى لا تشارك فى الاتفاق إلى أكثر من 9.33 مليون برميل يوميا منذ العام الماضى وحتى الآن.
وناحية أخرى، تتوقع حكومة «موسكو» أن يبلغ إجمالى صادرات النفط والكميات المنقولة، عبر شركة «ترانسنفت» الروسية المحتكرة لخطوط الأنابيب 61.2 مليون طن فى الربع الثالث، مقارنة مع 60.5 مليون طن فى الربع الثانى، وأن يبلغ حجم الإمدادات من موانئ بحر البلطيق 20.20 مليون طن فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، بارتفاع طفيف عن 20.15 مليون طن فى الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الجارى، كما أن الصادرات من ميناء «نوفوروسيسك» على البحر الأسود، سترتفع إلى 8.62 مليون طن من 8.25 مليون بينما، ستتراجع عمليات التسليم من ميناء «كوزمينو» على المحيط الهادى إلى 7.8 مليون طن من 8.05 مليون خلال الفترة نفسها.
النفط
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا