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اقتصاد وأسواق
الالتزام البيئى يدعم إنشاء أول تجمع صناعى
الإثنين 19 يونيو 2017 12:19 م
اتحاد الصناعات المصرية
أخر الأخبار
اتحاد الصناعات المصرية
محمد ريحان
عقد مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، لقاء موسعًا مع جامعة القاهرة، ومركز تحديث الصناعة، وممثلى برنامج البحوث والتنمية والابتكار بوزارة البحث العملى (RDI)، وممثلى الاتحاد الأوروبى، بهدف إنشاء أول تجمع صناعى يضم الشركات، والهيئات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبحث كيفية رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتى ذلك فى إطار مجهودات اتحاد الصناعات المصرية، مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ورفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن التجمع الصناعى يكون الأول من نوعه للشركات والهيئات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يساعد على دفع عجلة التطوير والانتشار لهذا النوع المهم من الطاقة وزيادة فرص الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
قال أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن التجمع الصناعى مظلة للجهات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، يعمل على تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المصرية المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة، وتقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.
أضافت المهندسة نها زينهم، منسق قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب تبنى مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة التى تعمل بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنشأ قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مصانع وشركات مؤهلة، وبنوك وهياكل تمويلية، والجامعات، والجهات البحثية، والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين القطاع العام، والقطاع الخاص، للابتكار فى هذا المجال.
أشار حسن أبو العطا، منسق التجمع الصناعى فى مجال الطاقة المتجددة، إلى أنه من خلال إنشاء هذا التجمع، يساعد على ربط الصناعة بالبحث العلمى من جامعات ومعاهد بحثية مصرية، ونقل الخبرات عن طريق زيارات التجمعات الصناعية المماثلة ببعض الدول الأوروبية، ما بين فرنسا، وإيطاليا، والدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا، وأبرمت شراكة فعالة مع هذه التجمعات، بغرض نقل الخبرات والتعاون بين الشركات المصرية، والأوروبية بتلك الدول.
اتحاد الصناعات
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