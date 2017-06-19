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طاقة
710 ملايين جنيه استثمارات جنوب الدلتا للكهرباء حتى 2020
الإثنين 19 يونيو 2017 12:14 م
الشبكة القومية للكهرباء
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الشبكة القومية للكهرباء
المال ـ خاص
تعتزم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ضخ 710 ملايين جنيه استثمارات خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة حتى 2020.
وكشف المهندس محمد عسل، رئيس الشركة - فى تصريحات لـ «المـال» - عن أنه سيتم زيادة الاستثمارات الخاصة بالشركة بمتوسط %50 خلال الأعوام المقبلة ضمن خطة الوزارة لضخ أكثر من 18 مليار جنيه فى مشروعات توزيع الكهرباء.
وأشار إلى أن استثمارات الشركة تصل لنحو 170 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، نظراً لزيادة القدرة الكهربائية المرتقبة فى التوليد، بالإضافة إلى زيادة عدد المحولات وشبكات التوزيع.
وأوضح أنه تم الانتهاء من مناقشة مشروعات الشركة خلال العام المالى المقبل، إلى جانب وضع الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن الشركة، ستقوم بوضع برنامج مكثف لزيادة محولات توزيع الكهرباء وتطوير شبكاتها وعمل صيانة سريعة، والانتهاء من شبكات الجهد المنخفض والمعزول، بالإضافة إلى ضرورة إحكام وإغلاق شبكات الكهرباء؛ منعًا للعبث بها أو كهربة الأماكن المحيطة بها، وتغيير بعض الأسلاك.
وقال إن الشركة تدرس التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمشتركين خلال العام المالى المقبل، إذ من المقرر أن تقوم بتوصيل التيار الكهربائى لما يزيد على 150 ألف مشترك، كما ستقوم الشركة بزيادة عدد المحولات التابعة لها، بالإضافة إلى توصيل لمبات إضاءة الشوارع بتكنولوجيا الليد.
وكشف مصدر مسئول، فى الشئون التجارية للشركة، عن أن إجمالى فاتورة الشركة عن إجمالى فاتورة الشركة عن شهر مايو الماضى، تجاوزت 600 مليون جنيه، تمثل استهلاك المواطنين من الكهرباء.
وأوضح المصدر أن نسبة تحصيل الفواتير تصل لأكثر من %90، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء من المواطنين خلال شهر مايو، نظرا لدخول فصل الصيف، مما دفع إلى وجود زيادة فى الاستهلاك بنحو %10 عن شهر أبريل الماضى.
وﺗﻘﻮﻡ «ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟدلتا»، ﺑﺈﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ فى ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻟﺘﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭهى ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ و ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺴﻜﺎنها حوالى 12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﺗﻤﺜﻞ 15 %، ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 12000 ﻋﺎﻣﻞ وفنى ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ.
الكهرباء
الشركة القابضة للكهرباء
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