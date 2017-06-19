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طاقة
4.4 مليار مستحقات غرب الدلتا لدى المصرية لنقل الكهرباء
الإثنين 19 يونيو 2017 12:11 م
نقل الكهرباء
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نقل الكهرباء
عمر سالم
كشفت مصادر مسئولة فى شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، عن أن إجمالى مستحقات الشركة لدى «المصرية لنقل الكهرباء» بنهاية الربع الأول من العام الجارى، بلغت نحو 4.4 مليار جنيه، وتسعى الشركة إلى الحصول على جزء من تلك المستحقات، عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضافت - فى تصريحات لـ «المـال» - أن المديونيات على الشركة لا تتعدى 2 مليار جنيه، عن الوقود المستهلك فى المحطات لصالح وزارة البترول.
وتصل تكلفة الوقود خلال العام المالى المقبل لنحو 11.368 مليار جنيه ، فيما يصل الخامات وقطع الغيار لنحو 569 مليونا ، فيما يصل الأجور إلى 962 مليونا، والمصروفات نحو 2.275 مليار ، وأخيراً يصل الأعباء إلى 32 مليونا بإجمالى 15.208 مليار.
وكانت «المال» قد نشر منذ أيام، أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، تعتزم ضخ 462 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى المقبل 2017 /2018 ، مقارنة، بنحو 530 مليونا خلال العام المالى الجارى.
فى السياق ذاته، كشف المهندس محمد أبو سنة، رئيس شركة غرب الدلتا للإنتاج - فى تصريحات لـ «المـال» -عن أنه من المقرر أن تتراجع الطاقة المنتجة خلال العام المالى المقبل، بنحو 3827 مليون كيلو وات ساعة لتصل إلى 21363 مليون كيلووات ساعة، مقارنة بنحو 25190 كيلووات.
وأوضح عن أنه من المرتقب أن تتراجع أيضا الطاقة المباعة من المحطات المملوكة لشركة غرب الدلتا بنحو 3630 مليون كيلو وات ساعة، خلال العام المالى المقبل (2017/ 2018 ) لتصل إلى 20392 مليون كيلووات ساعة مقارنة بنحو 24022 مليون كيلووات ساعة خلال العام المالى الجارى، ونحو ٢٤٤٥٢ مليون كيلووات ساعة العام المالى الماضى.
وأرجع السبب فى انخفاض الطاقة المباعة، والمنتجة إلى قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإضافة وحدات من المشروعات التى تنفذها شركة «سيمنس» الألمانية بقدرات تتعدى 5000 ميجاوات، مما ساهم فى وجود فائض بالشبكة القومية للكهرباء، وهو ما انعكس على عدم الضغط على المحطات المملوكة للشركة.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 ﻣﺤﻄﺎﺕ، هى: ﺃﺑﻮﻗﻴﺮ وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ وﻣﻄﺮﻭﺡ وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ وﻛﺮﻣﻮﺯ، وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 14 % ﻣﻦ إجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪة.
الكهرباء
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