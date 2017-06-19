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بورصة وشركات
التباين يخيم على حركة وثائق صناديق الاستثمار
الإثنين 19 يونيو 2017 12:07 م
صناديق الاستثمار
أخر الأخبار
صناديق الاستثمار
منى عبدالبارى
أنهت صناديق الاستثمار أسبوعها الماضى على تباين لتسير على درب مؤشرات البورصة التى أغلقت الأسبوع ما بين صعود وهبوط وسط قيم تداولات اقتربت من 9 مليارات جنيه.
ففى الوقت الذى شهدت فيه الصناديق المفتوحة- المتوازنة ارتفاعات جماعية، سيطر التراجع على الصناديق المفتوحة- الأسهم، كما تباينت وثائق الصناديق الإسلامية وضمان رأس المال، وفى المقابل احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بارتفاعاتها المحدودة المدعومة بأدواتها الاستثمارية.
وكانت البورصة أنهت الأسبوع الماضى على تراجع لمؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %1.5 عند مستوى 13479 نقطة، بينما مالت تعاملات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 للصعود بنحو %1.6 محققة 620 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو %1.67 مغلقاً عند 1460 نقطة.
وسجلت قيم التداولات الأسبوع الماضى 8.5 مليار جنيه، عبر تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة على 116 ألف عملية، وسط سيطرة للمستثمرين المحليين على %76.27 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على %16.73، والعرب على %6.99.
«الأهلى الثانى» يقود صعود «المتوازنة»
ارتفعت الصناديق المفتوحة المتوازنة بشكل جماعى باستثناء صندوق بنك مصر الأول الذى خسر %0.90 لتغلق وثيقته عند مستوى 187.4 جنيه.
وتصدر الرابحين صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %0.90 لتغلق وثيقته عند 77.55 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول بنسبة صعود %0.70 لتغلق وثيقته عند 42.90 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الخامس صاعدا %0.58 بقيمة وثيقة 12.19 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بقيمة وثيقة 142 جنيها، مرتفعا %0.16.
هبوط شبه جماعى لـ«الأسهم»
شهدت غالبية الصناديق المفتوحة- الأسهم هبوطا، نجا منه 5 صناديق فقط هى المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %0.58 لتغلق وثيقته عند مستوى 282 جنيها، وبنك التعمير والإسكان "تعمير" بارتفاع %0.32 بوثيقة قيمتها 192.59 جنيه، وبنك بلوم بارتفاع %0.31 بقيمة وثيقة 189.50 جنيه، وبنك المؤسسة العربية المصرفية بصعود %0.02 بوثيقة قيمتها 213.25 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بقيمة وثيقة 148.97 جنيه، على ثبات عند نفس مستوى الأسبوع الماضى.
وعلى صعيد التراجعات، حلت الأعلى هبوطا صناديق البنك العربى الإفريقى «شيلد» بتراجع %1.53 بقيمة وثيقة 183.36 جنيه، والبنك الأهلى المتحد «ألفا» بقيمة وثيقة 18.94 جنيه، بتراجع %1.26، ومصر المستقبل متراجعا %1.22 بقيمة وثيقة 25 جنيها، وبنك مصر إيران للتنمية بقيمة وثيقة 552.68 جنيه، بتراجع %1.19، وصندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة تراجع %1.12، بقيمة وثيقة 16.88 جنيه.
مكاسب طفيفة للنقدية والدخل الثابت
ارتفعت الصناديق النقدية والدخل الثابت بشكل جماعى وإن كان طفيفا بدعم من أدواتهم الاستثمارية منخفضة المخاطر، وقادت الارتفاعات بنسبة %0.30 صناديق الإسكندرية النقدى (عائد يومي) بقيمة وثيقة 26.70 جنيه، وبنك القاهرة الثانى النقدى بقيمة وثيقة 20.18 جنيه، والبنك الأهلى الكويتى النقدى بقيمة وثيقة 20.21 جنيه.
وجاء ثانيًا فى الارتفاعات بنسبة %0.29 صندوقا بنك عودة النقدى، وصندوق بنك قطر الوطنى الأهلى «ثمار» بقيم وثائق 20.58 جنيه، و256.56 جنيه على الترتيب.
وثالثا بارتفاع نسبته %0.28 جاء صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة وثيقة 1058.99 جنيه، ورابعا بارتفاع %0.27 جاءت 6 صناديق أبرزها البنك العربى الإفريقى «جومان» بقيمة وثيقة 204.8 جنيه، والبنك المصرى الخليجى «ثراء» بقيمة وثيقة 14.59 جنيه، وبنك إتش إس بى سى مصر للسيولة بقيمة وثيقة 207 جنيهات، والأهلى الرابع النقدى بقيمة وثيقة 242.44 جنيه.
وخامسا بارتفاع %0.26 جاءت 4 صناديق من بينها بنك التنمية والائتمان الزراعى "حصاد" بقيمة وثيقة 19.12 جنيه، وبنك مصر النقدى بقيمة وثيقة 30.86 جنيه، وبنك بلوم مصر النقدى بقيمة وثيقة 206.38 جنيه.
وسادسا بارتفاع %0.24 جاءت 3 صناديق من بينها شركة أروب مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 123.99 جنيه، والبنك العقارى المصرى العربى بقيمة وثيقة 148.87 جنيه.
وسابعا بارتفاع %0.23 جاء صندوقا مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 12.86 جنيه، وبنك SAIB النقدى بقيمة وثيقة 12.87 جنيه، وثامنا جاء صندوق البنك التجارى الدولى "أصول" بارتفاع %0.21 بقيمة وثيقة 293.10 جنيه.
وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت فقد ارتفع صندوقا البنك العربى الإفريقى "جذور" بنسبة %0.24 لتسجل وثيقته 16.50 جنيه، والبنك التجارى الدولى "ثبات" بنسبة %0.54 لتسجل وثيقته 173.56 جنيه.
الإسلامية تتآرجح.. وضمان رأس المال تتراجع
سجلت الصناديق الإسلامية تباينا فى أدائها، ما بين الصعود والهبوط، وعلى صعيد الارتفاعات جاءت صناديق النعيم مصر بنسبة % 2.19 بقيمة وثيقة 165.78 جنيه، والبنك الأهلى المصرى وبنك البركة "بشائر" بقيمة وثيقة 80.9 جنيه، بارتفاع %0.56، والمصرف المتحد "رخاء" بقيمة وثيقة 160.33 جنيه، بارتفاع 0.24%، وأبو ظبى الإسلامى النقدى بقيمة وثيقة 125.24 جنيه، بارتفاع %0.26.
وعلى صعيد التراجعات جاءت صناديق بنك التنمية والائتمان الزراعى "الوفاق" بنسبة %1.21 بقيمة وثيقة 16.25 جنيه، وبنك مصر الرابع بقيمة وثيقة 109.46، متراجعا %0.88، وبنك البركة مصر بهبوط % 0.84 بقيمة وثيقة 105 جنيهات، وسنابل متراجعا %0.32 بقيمة وثيقة 132.8 جنيه، وبنك البركة مصر "المتوازن" بقيمة وثيقة 87.5 جنيه، متراجعا %0.91.
وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال تراجع صندوق بنك مصر التراكمى "صندوق العمر" بنسبة %0.25 لتسجل وثيقته 431.19 جنيه.
الأرباح تطال تحديد الأصول والعملة الأجنبية
ارتفعت صناديق تحديد الأصول ليسجل بنك الشركة المصرفية العربية 2 صعودا بنسبة %0.32 لتغلق وثيقته عند مستوى 565.4 جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية 1 بنسبة %0.30 بوثيقة قيمتها 830.22 جنيه.
وعلى صعيد صناديق العملة الأجنبية ارتفع صندوق مصر النقدى المقوم بالدولار بنسبة %0.03 لتصل وثيقته إلى 11.32 دولار، وصندوق مصر النقدى المقوم باليورو بنسبة %0.002 لتسجل وثيقته 10.95 دولار.
صناديق الاستثمار
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