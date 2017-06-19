25 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة لتساهيل

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقي:



حصلت شركة «تساهيل» المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر مؤخراً، على قرض بقيمة 25 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، لإعادة إقراضه لعملاء المشروعات متناهية الصغر.



وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز - فى تصريحات لـ«المال» - إنه تم توقيع عقد القرض أواخر الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنه قبل هذا العقد بأيام قليلة، تم توقيع عقد مماثل مع شركة «ريفى» التى تعمل أيضاً فى نفس المجال بقيمة 25 مليون جنيه.



وأشارت إلى أن الجهاز سيركز بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، على التوسع فى التمويل متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات بجانب البنوك، مؤكدةً أن هذا القطاع مهم للغاية، لأنه يوفر مزيد من فرص العمل للشباب، مما يقلل من معدلات البطالة.



ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن السوق المحلية بها 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط هى : «ريفى»، و«تنمية»، و«تساهيل»، وتستحوذ على %19 من التمويلات بالسوق، كما تضم السوق أيضًا أكثر من 755 جمعية تمنح تمويلات متناهية الصغر.



وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.



وفى سياق متصل، أكدت نيفين جامع أن الجهاز مستعد للانطلاق فى المرحلة الثانية من مشروع «جمعيتى» بالتنسيق مع وزارة التموين، مشيرة إلى أن الجهاز يدرس فى الوقت الراهن ملفات عدد كبير من الشباب الذى تقدم للحصول على هذا القرض.



ويعد مشروع «جمعيتى» مبادرة أطلقتها الحكومة فى نوفمبر من العام قبل الماضى، ممثلة فى وزارة التموين، والتجارة الداخلية، والصندوق الاجتماعى للتنمية، ورصد الصندوق بموجبها محفظة مبدئية 100 مليون جنيه، ويتضمن منح قروض سلعية للشباب، تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف جنيه للقرض، بفائدة 5.5 %، وفترة سماح 4 أشهر، والسداد على 5 أعوام، لإقامة منافذ سلعية يشرف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية، عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى القرى والنجوع.



وتولي الدولة وهيئاتها المعنية أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة، وتم تدشين جهاز المشروعات قبل بضع أسابيع، وإحلاله محل صندوق التنمية الاجتماعي، بغرض توسيع نطاق وحجم أعماله، كما تقدم مجموعة بنوك أبرزها الأهلى ومصر والتعمير والإسكان، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، برنامجا تمويليا لأصحاب مشروعات «المايكرو» تحت مسمى «مشروعك».

