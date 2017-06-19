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بنـــوك
تراجع جماعي لعائد أذون وسندات الخزانة
الإثنين 19 يونيو 2017 11:41 ص
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
البنك المركزي المصري
هبة محمد:
سيطر التراجع على متوسط عائد أذون الخزانة بجميع آجالها، بنسب طفيفة، فى طروحات الأسبوع الماضى، وانخفض بمعدلات بين 6 و31 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل 1) بما انعكس على أداء مؤشر «المال IR » الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الذى هبط، ليسجل %20.30 مقابل %20.48 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 364 يوما 31 نقطة أساس، محققاً %20.274، وغطت البنوك العطاء بنحو 3.5 مرة، بقيمة 21.6 مليار جنيه، عبر 353 طلباً، قبلت منها وزارة المالية، أكثر من ضعف القيمة المستهدفة بواقع 13.9 مليار جنيه من خلال 147 عرضاً، رغم أنها طلبت 6.250 مليار جنيه فى بداية الطرح.
أيضاً تراجع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 16 نقطة أساس، وهبط ليسجل %20.317، فيما ارتفع أدنى عائد 74 نقطة أساس إلى %19.999، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 12 مليار جنيه، عبر 206 طلبات، قبلت منها «المالية» ما يزيد عن 6.7 مليار جنيه، من خلال 128 عرضاً بزيادة 526 مليون جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند تدشين العطاء.
كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 7 نقاط أساس، مسجلاً %20.263، وغطت البنوك العطاء مرتين بقيمة 13.8 مليار جنيه، من خلال 351 عرضاً، قبلت منها «المالية» 6.5 مليار عبر 244 طلباً.
وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 6 نقاط أساس، إلى %20.373، بعد تغطية العطاء 2.2 مرة، بقيمة 14.5 مليار جنيه، عن طريق 285 طلباً، حصلت منها «المالية» على 9.4 مليار جنيه، بزيادة 2.9 مليار عن القيمة المستهدف الحصول عليها، والبالغة 6.5 مليار.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى اقتراض «المالية» أكثر من 36 مليار جنيه، عبر سوق الدين المحلية الأسبوع الماضى، بزيادة تقارب 11 مليارا عن المستهدف جمعه، إذ كانت تعتزم الحصول على 25.5 مليار فقط.
أيضاً تراجع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات 26 نقطة أساس، مسجلةً %18.271، وغطت البنوك العطاء 4.5 مرة بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر 95 طلباً، قبلت منها «المالية» 33 عرضاً بقيمة 1.8 مليون، بزيادة أكثر من مليار، مقابل طلب «المالية» الحصول على 750 مليونا عند تدشين العطاء.
وانخفض متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات، بنحو 16 نقطة أساس وسجل %18.377، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 1.9 مليار، وتمت تغطية العطاء بواقع 2.6 مرة، حصلت «المالية» على 940 مليونا، بزيادة 190 مليونا عن القيمة المطلوبة، والبالغة 750 مليونا.
وتعتزم «المالية» اقتراض 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، وفقاُ لخطتها لسوق الدين المحلية، عبر آجال 91، 182، 266 و357 يوماً، كا تنوى طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، موزعة بالتساوى على سندات أجل 5 و10 سنوات.
على صعيد آخر، طرح «المركزي» 45 مليار جنيه للعطاء الدورى للودائع ذات العائد المتغير لآجل 112 يوماً بنفس قيمة العطاء فى الأسبوع السابق، وارتفع عدد العروض إلى 62 مقابل 53 عرضاً الأسبوع قبل الماضى، بينما تراجعت قيمتها إلى 39.270 مليارجنيه، مقابل 44.6 مليار الأسبوع قبل الماضى، قبل «المركزي» 39.140 مليار جنيه وأوضح أن متوسط الفائدة على العطاء ارتفع 174 نقطة أساس (1.%74) ليسجل %20.89، كما بلغت أعلى فائدة %20.95 و%20.4 لأدنى عائد.
كما طرح «المركزي» العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت، بواقع 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام قدمت البنوك 5.3 مليار، عبر 5 طلبات.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
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