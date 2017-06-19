600 مليون جنيه إجمالي متحصلات شمال القاهرة للكهرباء

وزارة الكهرباء والطاقة 77

عمر سالم:



كشف المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية،عن أن إجمالى ما تم تحصيله من العملاء عن استهلاك شهر مايو الماضى يصل لنحو 600 مليون جنيه.



وأوضح - فى تصريحات لـ«المال» أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى معدلات التحصيل خلال الشهر الماضى بنحو 70 مليون جنيه، إذ بلغ إجمالى التحصيل نحو 530 مليون جنيه خلال أبريل الماضى.



وأشار إلى أن إجمالى ماتم تحصيله ينقسم إلى نحو 567 مليون جنيه، من المنازل والمحلات وقطاعى الأعمال العام والخاص، و35 مليونا من المتأخرات على تلك الجهات عن الشهور الماضية، لافتا إلى أن نسب التحصيل تصل لنحو %107 نتيجة تحصيل جزء من المتأخرات.



ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ الانتهاء ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﺤﻮ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الجارى (2017/2016)، ﻭﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟى ﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعدما ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ 115 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.



فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى الشركة لـ«المال»، عن أن الشركة ستطرح خلال أيام مناقصة لإنشاء مركز تحكم للطاقة تابعا لها على الشركات العالمية، وذلك فى إطار خطتها الاستثمارية للعام المالى المقبل (2018/2017) والتى تصل إجمالى استثماراتها لنحو 1.2 مليار جنيه.



وأشار إلى أن المركز الجديد، سيكون بقدرة 220 ميجا فولت فى زيادة الطاقة الموزعة، والتحكم بشكل أكبر فى الأعطال، وذلك على خلفية زيادة عدد المشتركين، لافتا إلى أن الشركة لديها أكثر من 120 ألف طلب لتركيب عدادات كودية، كما أن هناك طلبات جديدة من مستثمرين لزيادة الطاقة الكهربائية لمصانعهم وجار دراسة تلك الطلبات.



ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﺷﺒﺮﺍ - ﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - ﺍﻟﻤﺮﺝ - ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.



ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﻠﻐﺖ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.