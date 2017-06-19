التموين تطرح 14 طن من كحك العيد

وزارة التموين

محمد مجدي:



قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه سيتم طرح 14 طن من كحك عيد الفطر فى المجمعات التابعة لوزارة التموين.



وأضاف أن الأسعار سيتم طرحها للمستهلكين، بأقل من الأسواق، إذ ستبلغ 63 جنيها لكيلو الكحك السادة و48 للكحك بالمكسرات، و58 للبيتى فور و63 للغريبة.



من جهته، أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة العامة للمخابز، وشركة مخابز الإسكندرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم حاليا بطرح مستلزمات عيد الفطر، بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة ؛ الأهرام والنيل والإسكندرية.



يشار إلى أن هناك ما يقرب من 3 آلاف فرع استهلاكى يتبع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.



وأضاف «رمضان» أنه من الممكن شراء كحك العيد بالبطاقة التموينية، مثل أى سلعة أخرى من المجمعات الاستهلاكية على أن يتم دفع الفارق نقدا.



وفى سياق متصل، قال مصطفى عبد السلام، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن أسعار الكحك شهدت ارتفاعا بنسبة %70 نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.



وأوضح أن المخابز السياحية تقوم بطرح كيلو الكحك السادة بـ50 - 70 جنيها، وكحك بالعجوة من 75- 100، والبيتى فور من 60 - 80، والغريبة من 65 – 80.