EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين تطرح 14 طن من كحك العيد
الإثنين 19 يونيو 2017 11:32 ص
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي:
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه سيتم طرح 14 طن من كحك عيد الفطر فى المجمعات التابعة لوزارة التموين.
وأضاف أن الأسعار سيتم طرحها للمستهلكين، بأقل من الأسواق، إذ ستبلغ 63 جنيها لكيلو الكحك السادة و48 للكحك بالمكسرات، و58 للبيتى فور و63 للغريبة.
من جهته، أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة العامة للمخابز، وشركة مخابز الإسكندرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم حاليا بطرح مستلزمات عيد الفطر، بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة ؛ الأهرام والنيل والإسكندرية.
يشار إلى أن هناك ما يقرب من 3 آلاف فرع استهلاكى يتبع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
وأضاف «رمضان» أنه من الممكن شراء كحك العيد بالبطاقة التموينية، مثل أى سلعة أخرى من المجمعات الاستهلاكية على أن يتم دفع الفارق نقدا.
وفى سياق متصل، قال مصطفى عبد السلام، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن أسعار الكحك شهدت ارتفاعا بنسبة %70 نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن المخابز السياحية تقوم بطرح كيلو الكحك السادة بـ50 - 70 جنيها، وكحك بالعجوة من 75- 100، والبيتى فور من 60 - 80، والغريبة من 65 – 80.
اقتصاد وأسواق
هيئة السلع التموينية
انتفاضة التموين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا