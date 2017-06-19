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بورصة وشركات
بلتون للبورصة: لا أحداث جوهرية مؤثرة على سعر السهم
الإثنين 19 يونيو 2017 11:30 ص
بلتون المالية القابضة
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بلتون المالية القابضة
رجب عزالدين
قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه لا توجد أى أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على سعر السهم خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك فى بيان مرسل اليوم الإثنين، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص هذا الشأن.
وارتفع سعر السهم بنسبة 34% فى الفترة من 1 يونيو وحتى 18 يونيو من 9 جنيهات إلى 12.06 جنيه بزيادة قدرها 3.06 جنيه.
وارتفع مضاعف ربحية السهم 11.73 مرة خلال الفترة المذكورة لينتقل من 34.62 جنيه إلى 46.35 جنيه.
وبلغ مضاعف ربحية السوق فى 18 يونيو معدل 17.025 مرة بينما بلغ مضاعف ربحية القطاع 17.05 مرة.
بلتون المالية القابضة
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