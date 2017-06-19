الماسة مقرا لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة

يرعاه السيسى.. وتنظمه وزارة الهجرة ومجلس المرأة





ولاء البري

قررت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج اختيار فندق الماسة وقاعاته لاستضافة المشاركات في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة وجلساته. كما تقرر أن تكون قاعة الأندلويست، وهى أكبر قاعات المؤتمرات في القاهرة مقرا لجلسات المؤتمر.

وأكدت مكرم أنها تلقت حنى الآن 28 موافقة من سيدات مصر النابهات والخبيرات فى أهم المجالات والتخصصات العلمية والفكرية والأكاديمية في المهجر على المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2-3 يوليو المقبل بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت إن العدد مرشح للزيادة بقوة بعد أن لامست التسابق بين نابهات مصر في الخارج على المشاركة في المؤتمر وتقديم خدماتهن لمصر.

وأشارت إلى أن فكرة تخصيص المؤتمر للنابهات من المصريات في الخارج مستوحاة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية، والمبادرة الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها الرئيس في احتفالات مصر بالأمهات المثاليات في مارس الماضى.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن ثقتها الكبيرة في أن يحقق مؤتمر " مصر تستطيع بالتاء المربوطة" إيجاد صيغة للتواصل بين نابهات مصر في الخارج والعقول المتفتحة في الداخل لخلق كوادر نسائية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة " مصر 2030"، والاستفادة من نجاحات المرأة المصرية في الخارج التى أثبتت جدارتها في أهم وأكبر المؤسسات العلمية والاقتصادية والحيوية والاستراتيجية في عدد كبير من بلاد المهجر، وتوظيف خبراتهن في وضع حلول قابلة للتطبيق لمشكلات الوطن وقضاياه الملحة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المؤتمر يسهم بدرجة كبيرة في تعظيم الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المصرية بالخارج في تنمية الداخل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها النابهات المصريات في دول المهجر في جميع المجالات، فضلا عن تعريف الداخل في مصر بحجم تلك النجاحات وإبراز دورهن وجعلهن نماذج يمكن أن تحتذى بها الأجيال الجديدة من الشابات والشباب.

جدير بالذكر، أن مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة" هو النسخة الثانية من المؤتمرات الساعية لربط علماء وخبراء مصر في الخارج بقضايا الوطن وباحثيه والذى تتبناه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والوزيرة نبيلة مكرم.

كانت الوزارة قد نظمت في ديسمبر الماضى النسخة الأولى بعنوان المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" واستضافته مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضره أكثر من 35 عالما وخبيرا مصريا ممن تمكنوا من تحقيق نجاحات في مجالات عديدة في قارات الدنيا السبع.



