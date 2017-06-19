اقتصادية النواب: الحكومة تحاول تجميل الموازنة

الموازنة

مها أبوودن:



تستهدف الحكومة التحول إلى تحقيق فائض أولى بنسبة %0.3 من جملة الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل"، وهو قيمة العجز الكلى مطروحا منها قيمة فوائد الدين.



وقالت مصادر مسئولة فى وزارة المالية، إن التحول إلى الفائض الأولى، هو أحد بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.



وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، على 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى شامل يتضمن تخفيض نسبة عجز الموازنة من خلال تقليص النفقات وتعظيم الإيرادات.



ولفتت المصادر إلى أن العام المالى المقبل، يعتبر هو أول سنة ستحقق الحكومة فيه فائض أولى،وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولى.



ومن جانبه، قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تحاول تجميل صورة الموازنة العامة للدولة، بإظهار وجود فائض أولى، دون أن يكون لهذا المؤشر أى صدى على مستوى المواطن أو دافع الضرائب، مؤكدا أن نسخة الموازنة المعروضة حاليا على البرلمان خلت من التفصيلات التى طالما طالب بها خبراء الاقتصاد سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات.



وتبلغ قيمة العجز الكلى المتوقع تحقيقه فى الموازنة الجديدة نحو 370 مليار جنيه، وتهدف الدولة تحقيق إيرادات بقيمة 834.6 مليار جنيه، فيما تبلغ المصروفات 1.2 تريليون جنيه.



وفى تصريحات سابقة، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حجم فوائد الدين فى السنة المالية الجارية يبلغ نحو 305 مليارات جنيه بنسبة %31 من إجمالى الإنفاق العام، لتكون بذلك أكبر بنود الإنفاق العام، كما ستظل تمثل أعلى بند فى الإنفاق فى موازنة (2018/2017)، نتيجة تراكم دين عام كبير حانت لحظة مواجهته وتوزيع عبء إصلاحه بشكل عادل على الجميع.



وتوقع أن يصل العجز الأولى لعام المالى الجارى لنحو %1.7-1.8 من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة (2018 /2017 ) تحقيق 11 مليار جنيه، كفائض أولى وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.