جلوبال ليس تدرس زيادة رأسمالها إلى 125 مليون جنيه

جلوبال ليس

المال ـ خاص:



تعتزم شركة «جلوبال ليس» للتأجير التمويلى، ضخ شريحة جديدة فى رأسمالها بقيمة 25 مليون جنيه، ليصل إجمالى رأسمال الشركة إلى 125 مليون جنيه، بعد مرور أقل من عامين من بداية النشاط.



وقال ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إن استمرار الشركة فى رفع رأسمالها بصورة دورية، يعكس ثقة المساهمين فى السوق، والرغبة الجادة نحو التوسع فى النشاط، ومضاعفة حجم محفظتها، والاستحواذ على حصص سوقية أكبر، واستمراريتها فى احتلال مراكز متقدمة فى نشاط التأجير التمويلى خلال المرحلة المقبلة، ولفت إلى أن الشركة رفعت رأسمالها فى الأشهر الأخيرة إلى 100 مليون جنيه.



وأشار إلى أن حجم المحفظة الحالية للشركة تخطى المليار و400 مليون جنيه ووصل عدد البنوك التى تتعامل مع الشركة حاليا، وتوفر التمويل اللازم لعمليات التأجير التمويلى تحت تصرفها إلى 12 بنكاً.



وأوضح أن محفظة جلوبال لا يوجد بها أى أرصدة متعثرة حتى الآن، ما يعكس قوة الشركة، ونجاح سياستها فى إدارة الأنشطة، واختيار العملاء ذوى الجدارة الائتمانية، وفقاً للإستراتيجية المستهدفة من البداية، ودراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة جيدًا، من إدارة البحوث والائتمان، ما لا يتعارض مع المعايير الموضوعة من قطاع إدارة المخاطر، ويسهم فى الحفاظ على الأصول والمحفظة.



وكشف عن دراسة الشركة للدخول فى أنشطة مالية غير مصرفية جديدة، وجار حاليا إعداد دراسات الجدوى، منها نشاط التخصيم، كما تدرس أيضا الدخول فى نشاط التمويل العقارى.



ولفت إلى أن الشركة تقوم بإنشاء قطاع خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية صندوق سند أحد مساهمى الشركة، مشيراً إلى أن الشركة توفر تأجيرًا تمويليًا لجميع القطاعات باستثناء القليل من القطاعات التى تؤثر على جودة محفظة التأجير التمويلى بالشركة.



ومن جانبه قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال، إن الشركة حققت أداء مالى متميز، خلال عامها الثانى فى السوق المصرية، ووصل مستوى الربحية 10 أضعاف المستهدف، بالخطة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة فى 2016، ونفذت عقود بما يعادل 5 أضعاف المستهدف بالخطة، وأن الشركة احتلت طوال العام الماضى، مركزاً ضمن الخمس مراكز الأولى للشركات الأكثر نشاطاً بقطاع التأجير التمويلى حسب تقارير هيئة الرقابة المالية، ولفت إلى أن الشركة حققت المستهدف من خطتها خلال العام الحالى حتى الآن.



وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال العام الجارى لتوسعة حجم نشاطها بالسوق رغم التحديات التى يشهدها قطاع التأجير التمويلى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد اللاعبين فى السوق، واحتدام المنافسة، مشيراً إلى أن الشركة تقوم دورياً برفع كفاءات الموظفين وتطوير سياسة العمل، وتسهيل الإجراءات لاحتلال مراكز متقدمة فى السوق.



وأوضح أن الشركة قامت مؤخرا بالاستعانة بمكتبين من المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى العاملة، فى الخارج، لنقل الخبرات وتحديث سياسات الشركة، والعمل دوريًا على إعادة تقييم للأداء العام، وفضلت الشركة اتخاذ تلك الخطوة مبكراً، رغم قصر عمرها لمواكبة التطورات، والتغيرات السريعة المتلاحقة فى السوق، وأن تلك الخطوة تحقق للشركة التطور المنشود فى اتخاذ القرارات الائتمانية، وسرعة الإجراءات بما يلبى احتياجات العملاء وتحقيق التناغم فى الانتشار على مستوى العملاء، والمستوى الجغرافى.



وأضاف أن الشركة انتهت من استخدام أحدث أساليب الميكنة، وتطبيق المرحلة الأولى من تلك الآلية، والبدء فى تطبيق المرحلة الثانية، لافتا إلى أن الشركة حرصت على إطلاق نظام عمل إلكترونى خاص بها، فى سنواتها الأولى بالسوق، رغم أن المعتاد ألا تقوم الشركات بتلك الخطوة إلا بعد مرور أكثر من 4 أعوام، على بداية نشاطها، والنظام الآلى الجديد من شأنه رفع كفاءة العمل والعاملين، واختصار الوقت، ما يؤثر إيجابياً على سرعة تلبية طلبات العملاء، وإتاحة فرصة أكبر للعاملين بالشركة لتحسين جودة العمل والابتكار.



يذكر أن شركة «جلوبال ليس للتأجير التمويلى» هى إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة للاستثمارات المالية، وتأسيسها بالمشاركة مع صندوق «سند»، التابع لبنك التنمية الألمانى (KFW)، وتبلغ حصة وادى دجلة 68 %، وحصة صندوق سند 30 %، و2 % لمساهمين آخرين.