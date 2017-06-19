الشمس ترصد مليار جنيه للشراكة مع المجتمعات العمرانية

محمود مغاورى شركة الشمس للإسكان والتعمير

منى عبدالبارى:



رصدت شركة الشمس للإسكان والتعمير مليار جنيه للدخول فى شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مجمع سكنى وإدارى وتجارى متكامل على مساحة 100 فدان بالقاهرة الجديدة.



وقال محمود مغاروى، رئيس مجلس إدارة "الشمس للإسكان" أن الشراكة ستتوزع بنسبة %30 لهيئة المجتمعات تمثل قيمة الأرض و%70 لشركته، التى ستمول إنشاءات المشروع المخطط تنفيذه على 3 مراحل خلال فترة زمنية 5 سنوات.



وأضاف مغاورى إن المليار جنيه سيتم تدبيرها من السيولة الذاتية بالشركة، إلى جانب حجوزات المبيعات، مشيرا إلى أن شركته تفضل عدم اللجوء للاقتراض بعد ارتفاع أسعار الفائدة، بما قد يؤدى لزيادة أسعار بيع الوحدات.



وأوضح أن موعد البدء فى المشروع لم يتحدد بعد، وسيتم وضع الخريطة الزمنية للمشروع بالكامل عقب الحصول على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية عبر الطرح المزمع إجراؤه منتصف يوليو المقبل.



ويبلغ رأسمال الشمس للإسكان 121 مليون جنيه، موزعًا على 121 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للتشييد والبناء بنسبة %44.5، ومصر للتأمين بنسبة %15، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة %13.5.

