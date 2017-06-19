التموين تتسلم بيانات 10.6 مليون مواطن من مستحقي الدعم

تخزين السلع 555

محمد مجدي:



تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانات 10.6 مليون مواطن، مستحقًا للدعم الحكومى، مسجلين على 2.8 مليون بطاقة تموينية ذكية، تحدثت بياناتهم بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى حتى الآن، ضمن عملية تنقية وتنقيح البطاقات التموينية المستمرة حتى نهاية الشهر الجارى.



وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إن بيانات هؤلاء المواطنين أدخلت فى المنظومة التموينية، وتتنظر الوزارة قيام «الإنتاج الحربى» بتحديث بيانات باق المواطنين المقيدين على البطاقات.



يشار إلى أن إجمالى عدد المواطنين المستهدف تحديث بياناتهم يصل إلى 19،6 مليون مواطن، مقيدين على نحو 6 ملايين بطاقة، ويتم تحديث البيانات عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة، وهيئة البريد منذ مايو الماضى، فيما تعمل وزارة الإنتاج الحربى على تنقيحها وتدقيقها.



أضاف رمضان أنه متبق ما يقرب من 9 ملايين مواطن مقيدين على 2.5 مليون بطاقة تموينية، مطالباً بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين لتحديث بياناتهم، ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم الحكومى للسلع الغذائية نحو 70 مليون مواطن، مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.



وفى سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة ياسر صابر مدير الإدارة، من ضبط عضو بنقابة بقالى التموين، ومديرة مكتب تموين بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بإدارج أسماء 1025 مواطنًا بكشوفات الصرف الورقى، رغم صدور بطاقات ذكية لهم، متربحين من وراء ذلك بمليونى جنيه و85.350 ألف جنيه.



من جهته، طالب ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إصدار قرار بوقف صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، وفارق نقاط الخبز لحاملى البطاقات التموينية الورقية.



وقال نادى لـ«المال»، إن هناك ما يقرب من مليون بطاقة تموينية ورقية على مستوى الجمهورية، يصرف حاملوها سلعا غذائية من خلال بقالى التموين المنتشرين فى المحافظات، مؤكداً أنه ليس من حق البقال التموينى منع صرف السلع لحامل البطاقة الورقية، إلا بوجود منشور رسمى من الوزارة.



وكان على المصيلحى، وزير التموين، قال فى مارس الماضى، إن هناك ما يقرب من 302 ألف بطاقة تموينية ورقية على مستوى الجمهورية.



فيما أوضح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية بعدد البطاقات التموينية الورقية، لكنه أكد أن عددها يتجاوز 500 ألف بطاقة.