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استثمار
نصر ومدير صندوق الأمم المتحدة يبحثان تنمية المشاريع الإنتاجية
الإثنين 19 يونيو 2017 10:52 ص
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
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سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أحمد عاشور
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، بحضور راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال دعم الاستثمار وبيئة الأعمال من أجل تحقيق أهداف مصر التنموية وأهداف التنمية المستدامة، والإجراءات اللازمة للتعاون في إنشاء صندوق دعم الاستثمار ذي الأبعاد التنمية في مصر، لتشجيع روح المبادرة، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب، وتحقيق أهداف التنمية في مصر.
وبحث الجانبان، ترتيبات مشاركة الوزيرة في اجتماعات المجلس الاستشارى رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى، والذي تم اختيارها مؤخرا فيه لتكون بذلك أول سيدة تنضم للمجلس وأول مصرية وأفريقية فيه، وذلك نتيجة مجهوداتها التنموية، حيث أنشئ المجلس في نوفمبر 2016 من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص، وتوفير التمويل لدعم المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل خلال عضويتها في المجلس على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
وتطرق الاجتماع، إلى تشجيع الاستثمار التنموى في مصر، كوسيلة مهمة لتحقيق أعلى استفادة من الاستثمار، إضافة إلى سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية بمصر.
وأوضح جاليبيو، أن الأمم المتحدة لديها ثقة أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية في مصر، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة سوف يوفر الخدمات الاستشارية للشركات الناشئة التي سوف تستفيد من صندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى.
سحر نصر
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