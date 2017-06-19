الزراعة تناشد أصحاب المشروعات الحيوانية سرعة الحصول على التراخيص

الثروة الحيوانية



الصاوي أحمد



ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وكل المربين الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل مشروعاتهم في المحافظات المختلفة، بسرعة التوجه إلى إدارة الإنتاج الحيواني في أقرب مديرية أو إدارة زراعية، أو الجمعية التابع لها، للسير في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص التشغيل، وذلك وفقًا للقرارين الوزارتين اللاتي أصدرهما الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقم ٣٦٨ و٧٧٣ لسنة ٢٠١٧.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن عمليات الترخيص ملزمة وإجبارية طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، لضمان الالتزام التام بشروط الأمن والأمان الحيويين، وهو ما يسهم في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر وتنميتها، كذلك يَصْب في مصلحة المربي والمستهلك.