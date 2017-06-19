إن آى كابيتال تنهي دراسة عروض طرح إنبي

شركة إنبي

أحمد على:



انتهت شركة «إن آى كابيتال» – بنك الاستثمار الحكومى – من فتح المظاريف الفنية والمالية للعروض المقدمة، من بنوك الاستثمار المختلفة لإدارة طرح نسبة -ينتظر ألا تتجاوز %24 - من أسهم شركة «إنبى» بالبورصة المصرية بجانب سوق خارجية، ويتجه بنك الاستثمار لإعلان اسم الفائز بإدارة الطرح خلال أسبوع على أقصى تقدير.



وعلمت «المال» أن «NI Capital» تلقت عروضًا من 6 بنوك استثمار مصرية، وهى «بلتون المالية» و«إتش سى» و«سى آى كابيتال» و«المجموعة المالية هيرمس» و«أرقام كابيتال» و«فاروس».



يذكر أن وزارة البترول أعلنت فى مارس الماضى عزمها طرح حصص من الشركات التابعة فى البورصة، وعلى رأسها «إنبى»، وذلك بالتعاون مع «إن آى كاببيتال».



وقالت مصادر مقربة من بنوك الاستثمار، إن «بلتون» تحالفت مع بنك الاستثمار الإقليمى «رينسانس كابيتال» لاقتناص الطرح، فيما تحالفت «سى آى كابيتال» مع شركة «جيفرسون» بنك الأمريكية.



وأكدت المصادر أن المجموعة المالية «هيرمس»، تقدمت بعرض لإدارة الطرح بشكل منفرد، مع ترشيحها «سيتى بنك» للتحالف معها حال رغبة مسئولى «إن آى كابيتال» فى ترسية العرض على تحالف مصرى - أجنبى.



كما علمت «المال» أن بنك الاستثمار «فاروس» تقدم بعرض فنى ومالى بالتعاون مع أحد بنوك الاستثمار الأجنبية ، فيما تقدمت كل من «إتش سى» و«أرقام كابيتال» بعروض لإدارة الطرح.



ورجحت المصادر أن لا تتخطى حصيلة طرح %24 من أسهم «إنبى» حاجز 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن الحكومة ترغب فى عدم هبوط السهم عقب التداول، ومن ثم فإن عملية تقييمه ستكون دقيقة للغاية.



وكان أشرف غزالى رئيس شركة NI Capital قد توقع أن تتراوح حصيلة الطرح بين 100 و150 مليون دولار.



ويبلغ رأسمال «إنبى» المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، وتمتلك الهيئة العامة للبترول %97 من أسهمها، وشركة بتروجت %2 و%1 لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه، خلال 2016 بصافى ربح 1.092 مليار جنيه.