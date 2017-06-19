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استثمار
الإحصاء: 9% زيادة باستثمارات القطاع الخاص المنظم عام 2015
الإثنين 19 يونيو 2017 10:03 ص
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
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الجهاز امزكزى للتعبئة والإحصاء
سمر السيد
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم عام 2015"، والذي أظهر نمو قيمة الأصول الثابتة إلى 286.1 مليار جنيه عام 2015 مقابل 249.2 مليار عام 2014، بنسبة زيادة قدرها 14.8%، تركزت فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر، خاصة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعى وقطاع الصناعات التحويلية وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.
وبلغت قيمة رأس المال المدفوع 104.7 مليار جنيه عام 2015 مقابل 99.0 مليار عام 2014، بنسبة زيادة قدرها 5.8٪ تركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وقطاع المعلومات والاتصالات.
كما بلغت قيمة الفائض الموزع 11.1 مليار جنيه عام 2015 مقابل 10.4 مليار في 2014، بنسبة زيادة قدرها 6.6٪، تركزت فى قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة الأجهزة الكهربائية.
وأورد الجهاز أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 35.6 مليار جنيه عام 2015 مقابل 35.4 مليار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 0.7%، تركزت فى قطاع الإنشاءات وخاصة نشاط تشييد البنايات، وكذلك قطاع أنشطة العقارات والتأجير.
وبلغت قيمة الاستثمارات المالية 61.5 مليار جنيه عام 2015 مقابل 56.4 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 9.0 ٪ تركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط الفلزات القاعدية وكذلك قطاع أنشطة الاتصالات والمعلومات.
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