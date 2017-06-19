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اقتصاد وأسواق
رئيس صناعية النواب: قابيل وزير جريء وإنجازاته محل تقدير
الإثنين 19 يونيو 2017 07:32 ص
جمعية مستثمري ٦ أكتوبر تكرم عدد من الوزراء لدعمهم قطاع الصناعة
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جمعية مستثمري ٦ أكتوبر تكرم عدد من الوزراء لدعمهم قطاع الصناعة
المال - خاص:
أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة يعد أحد أهم الوزراء الذين تولوا ملف الصناعة والتجارة في مصر خاصة خلال الظروف العصيبة التي مرت بها في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قابيل عمل في الفترة الماضية على ٤ محاور أساسية تتضمن تنمية منظومة الصادرات المصرية الأمر الذي بدا جلياً في خفض العجز في الميزان التجاري بنحو 9 مليارات دولار، وكذلك التركيز على إقامة عدد كبير من المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتخصيص أراضي صناعية بإجمالي ١١ مليون متر مربع.
ووصف قابيل بأنه من أجرأ الوزراء حيث خاض غمار تعديل المنظومة التشريعية المرتبطة بالشأن الاقتصادى حيث قدمت الوزارة عدد من القوانين التى تم اقرارها بالفعل من مجلس النواب أهمها قانون التراخيص الصناعية وقانون الولاية على الأراضي الصناعية، إلي جانب تركيز الوزير على محور الحوكمة والتطوير المؤسسي من خلال إعادة هيكلة قطاعات وهيئات وزارة التجارة الصناعة وضخ دماء جديدة في قيادة تلك الهيئات والقطاعات بما يخدم خطط تطوير الوزارة وهو ما اعكس ايجابا على مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الانجازات محل تقدير واحترام المجتمع الصناعى بأكمله.
جاء ذلك خلال تكريم جمعية مستثمري مدينة ٦ أكتوبر فجر الاثنين، لعدد من الوزراء لدعمهم الدائم لقطاع الصناعة بكافة قطاعاتها.
وزارة الصناعة والتجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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