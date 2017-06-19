النواب يحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

ياسمين فواز:







قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم التحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.

وقال مكتب مجلس النواب في بيان له منذ قليل: «انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوي بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017».





كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلف اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اعداد تقرير عن شغب النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل ٢٥/٣٠ بعد انفعاله وإلقائه الميكروفون داخل قاعة التشريعية اعتراضا علي حديث رئيس الجمعية الجغرافية ،وطالب عبد العال خلال الجلسة الرابعة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير الي إحالة الطنطاوى الي لجنة القيم للتحقيق معه في الواقعة .





كانت قد نشبت خلافات داخل اللجنة بعد أن بدأ السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية حديثه مؤكدا سعودية الجزيرتين، فقاطعه النائب خالد يوسف، وقال الحسينى ردا على مقاطعة يوسف له: "أنت مجرد مخرج "، وهنا ثار نواب 25 - 30 وذهب خالد يوسف والنائب أحمد الطنطاوي للحسيني على المنصة.





واختطف الطنطاوي الميكرفون وقال للحسينى: " أنت مجرد خبير بتقول شهادة مزورة والكلمة الأخيرة لينا، وبعد أن انتهى من كلمته ألقى الميكرفون على الأرض بقوة فتهشم، وهنا ثار النواب وقالوا لـ " الطنطاوى": "إنت بلطجي مش نائب".





وتدخل رئيس المجلس على عبد العال قائلا:"ما حدث يستدعي تطبيق اللائحة والتحقيق، لأن اتلاف المال العام جريمة يجب أن تتم المحاسبة عليها"، وهدد عبد العال بترك اجتماع اللجنة وسادت حالة من الهرج والمرج، فيما أعلن نواب 25- 30 أنهم بصدد كتابة استقالات مسببة.



